Nothing Phone (4a)正式発表 アルミ筐体のProもこれはこれで良すぎない!?

2026年03月06日 09時50分更新

文● オカモト／ASCII

　Nothingは、ミドルクラスの新スマートフォン「Nothing Phone (4a)」を発表。すでにその存在を公表していた標準モデルに加えて、アルミの一体型筐体を採用した上位モデル「Nothing Phone (4a) Pro」も登場した。価格は349ドル（約5万4000円）と499ドル（約7万8000円）から。日本での展開は「後日お知らせします」としている。

Nothing

予告済みの「Phone (4a)」に加えて、アルミの一体型筐体と透明パネルを組み合わせた「Phone (4a) Pro」も！

アルミの一体型筐体と透明デザインのダブルで登場！
ドット絵の演出にミドルハイクラスの性能「Phone (4a) Pro」

　筐体に透明パネルを用いることが特徴的なNothingに、新たなスタイルのデザインが加わった。まずはそのNothing Phone (4a) Proについて紹介。

Nothing

ピンクも含めて、いずれも魅力的な3色

　アルミ製ユニボディーの筐体は触り心地にもこだわった表面仕上げ。7.95mmの薄型筐体で、5300mm2の大型ベイパーチャンバーによる冷却システムを搭載する。防水・防塵性能の認定についてはIP65止まりではあるが、最大25cmの水中に20分間浸すテストをクリアしている。

Nothing

大型のベイパーチャンバーでしっかりCPUを冷やす

　カメラ部はクリアパネルを採用することで、これまでのNothingのデザインと融合しているのも特徴的。後述の3眼カメラに加えて、Nothing Phone (3)で追加された、丸型のドットディスプレーである「Glyphマトリックス」も装備されている。

Nothing

ドットマトリックスディスプレーで演出

　Nothing Phone (4a) Proはミドルクラスとしては非常に強力なカメラを搭載。メインは1/1.56型センサーを採用した5000万画素（OIS付き）で、ペリスコープ型でOISも付いた光学3.5倍の5000万画素望遠レンズ、視野角120度の超広角レンズとの組み合わせ。

　そのほか主なスペックは、6.83型有機EL（1260×2800、144Hz対応）、Snapdragon 7 Gen 4、8GB＋128GB／8GB＋256GB／12GB＋256GB、5080mAhバッテリー（50W対応）、Android 16ベースのNothing OS 4.1など。カラバリはシルバー、ブラック、ピンクの3色。

Nothingおなじみのガラスとの透明パネルが美しい「Phone (4a)」

　もう1機種のNothing Phone (4a)はすでに外観は公表済みのモデル。これまでのNothing Phoneのイメージを継承しつつ、淡いピンクは非常に魅力的。

Nothing

続いては従来のデザインの延長線上にあるPhone (4a)

　新たな演出としては、カメラ部の右側に7つの正方形のライトゾーンがあるが、ここには63個のミニLEDを配置した「Glyphバー」を採用。さまざまな点灯パターンで通知や着信を知らせてくれるほか、写真撮影用の補助ライトとしても活用できる。

Nothing

Glyphバーの7つのゾーンは単に点灯・消灯だけでなく、その中間の表現を持つようだ

　主なスペックは、6.78型有機EL（1224×2720、120Hz対応）、Snapdragon 7s Gen 4、8GB＋128GB／8GB＋256GB／12GB＋256GB、5080mAhバッテリー（50W対応）、Nothing OS 4.1など。こちらもカメラはメインが5000万画素（1/1.57型、OIS付き）で、光学3.5倍でペリスコープ型の5000万画素望遠レンズ（OIS付き）、超広角レンズの組み合わせ。IP64の防水防塵性能で、25cmの水中に最長20分間浸すテストをクリアする。カラバリはホワイト、ブラック、ブルー、ピンクの4色。

 

