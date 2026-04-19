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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ 第589回

Nothing Phone (4a)はやっぱりデザインもコスパもイイ！ 今回はピンクが欲しすぎ

2026年04月19日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII

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　主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週の話題は、Nothingの新モデル「Nothing Phone (4a)」の2製品。今回は特にピンクがイイ！　さらにGalaxyからもミドルハイの注目機が登場している。

SIMフリースマホ

魅力的な4色がそろった「Nothing Phone (4a)」。もちろんコスパも◎

Nothingからミドルクラスの2製品
「Phone (4a)」「Phone (4a) Pro」が登場

　まずは、Nothingの新スマートフォン「Nothing Phone (4a)」と「Nothing Phone (4a) Pro」から。ともに4月22日（水）発売で、Nothing Phone (4a)は8GB＋128GBモデルが5万8800円、8GB＋256GBモデルが6万4800円。Nothing Phone (4a) Proは12GB＋256GBモデルのみで7万9800円。

　まず、Nothing Phone (4a)は、これまでのNothing Phoneのイメージを踏襲したデザイン。背面に透明なガラスパネルを採用したシースルーの外観で、マイクロLEDを6つ上下に並べた「Glyphバー」を新たに採用。さまざまな種類の点滅で通知を知らせる。

SIMフリースマホ

背面がシースルーなのはこれまでのデザインを継続している

SIMフリースマホ

カメラはペリスコ型の望遠レンズを含む3眼構成。カメラの右にあるのが「Glyphバー」

　主なスペックは120Hz対応の6.77型有機EL（1224×2720）、Snapdragon 7s Gen 4、5080mAhバッテリーなど。カメラはメインが1/1.57型の5000万画素で、同じく5000万画素でOIS付き／光学3.5倍のペリスコ型望遠レンズと超広角レンズの3眼構成。FeliCa対応で、防水・防塵はIP64。しかし、20分の水没で問題無いことを検証しているという。カラバリはホワイト、ブラック、ブルー、ピンクの4色。

SIMフリースマホ

ブルーとピンク、どちらもイイ

　一方のNothing Phone (4a) Proは、より高性能なSnapdragon 7 Gen 4を搭載し、冷却性能を高めるためメタル筐体を採用。カメラ部のガラス素材との組み合わせは、アンバランスな感じが逆に魅力となっている。Nothing Phone (3)で初採用のドット絵ディスプレーの「Glyphマトリックス」は時間やバッテリー残量の表示のほか、遊び心溢れる演出にも対応する。

SIMフリースマホ

続いてはNothing Phone (4a) Pro。初のメタル筐体の採用だ

　カメラについては、メインカメラが1/1.56型で5000万画素のソニー製センサー「LYT-700C」を採用するのは標準モデルと異なるが、光学3.5倍のペリスコ型望遠レンズと超広角レンズの3眼構成は同じ。ちなみにAIと組み合わせた最大140倍のズーム撮影が可能とのこと。FeliCaに対応し、防水防塵はIP65。シルバー、ブラック、ピンクの3色。

SIMフリースマホ

ドットディスプレーの「Glyphマトリックス」が特徴的

SIMフリースマホ

実用性はともかく、Glyphマトリックスは自撮り用のファインダーにもなる

　SIMフリー版のほかに、国内キャリアではNothing Phone (4a) Proは楽天モバイル限定で販売。Nothing Phone (4a)は「au Flex Style」として、au Online ShopやKDDI直営店舗、au Styleでも販売する。このau Flex Styleは、auがSIMフリースマホを扱う際のブランドで今回発足。Nothing Phone (4a)はその第1弾モデルとなる。

Galaxyからミドルハイの新モデルも登場「Galaxy A57 5G」

　先週は注目の新SIMフリー機がもう1台。ミドルハイクラスの「Galaxy A57 5G」で、4月23日発売。公式オンラインストアでの価格は7万9800円。最大の特長は、6.7型の大型ディスプレーを搭載しながら、厚みは6.9mm、重量は179gという軽さで、それでいてバッテリーは5000mAhと十分な容量。また、Galaxy上位機譲りの多様なAI機能も利用できる。

SIMフリースマホ

Galaxyから新ミドル機「Galaxy A57 5G」が登場。SIMフリー版の価格は8万円弱で、ドコモ／ソフトバンクでも取り扱う

　主なスペックは、120Hz対応の6.7型有機EL、Exunos 1680、8GBメモリー、128GBストレージ、5000mAhバッテリー、防水防塵（IP68）、FeliCa対応など。カメラは5000万画素＋超広角1200万画素＋マクロ500万画素の組み合わせ。ネットワーク面では、nanoSIM＋eSIM（eSIM×2）対応で、ドコモ5Gのn79もサポートしているのはうれしい点。カラバリはオーサムグレー、オーサムネイビー、オーサムアイスブルー、オーサムライラックの4色。

SIMフリースマホ

大画面なのに薄型筐体

人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）

　 IIJmio／BIC SIM ギガプラン（音声SIM） IIJmio ギガプラン
(データeSIM)
5ギガ 15ギガ 25ギガ 35ギガ 10ギガ 25ギガ
通信網 ドコモ/au ドコモ
高速通信
通信量		 月5GB 月15GB 月25GB 月35GB 月10GB 月25GB
制限時の
通信速度		 300kbps 300kbps
月額料金 950円 1600円 2000円 2400円 1050円 1650円
5G対応
eSIM対応 ○(eSIMのみ)
通話定額 500円(1回5分)、700円(1回10分)、
1400円（かけ放題）		 データのみ
初期費用 3733円(auは3746円) 3733円
制限解除
オプション		 220円／1GB 220円／1GB
通信制御 3日／366MB(低速時のみ) 3日／366MB
(低速時のみ)
カウント
フリー
公衆Wi-Fi ×(BIC SIMは○) ×
最低利用期間 2ヵ月 2ヵ月
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他プラン
など		 月2GB：850円、月10GB：1400円
月45GB：3300円、月55GB：3900円など		 月5GB：650円
月55GB：3540円など
　 mineo デュアルタイプ
マイピタ
3GB		 マイピタ
7GB		 マイピタ
30GB		 マイそく
スーパーライト		 マイそく
スタンダード		 マイそく
プレミアム
通信網 ドコモ/au/SB
高速通信
通信量		 月3GB 月7GB 月30GB なし 最大1.5Mbpsで使い放題 最大5Mbpsで使い放題
制限時の
通信速度		 1Mbps
（＋385円で3Mbps）		 3Mbps 32kbps 32kbps(平日12～13時)
月額料金 1298円 1518円 2178円 250円 990円 2200円
5G対応
eSIM対応 ○（ドコモ、auのみ）
通話定額 550円(1回10分)、1210円(かけ放題)、110円（440円相当）
初期費用 3740円
制限解除
オプション		 55円／100MB 198円／24時間
通信制御 3日／10GB(低速時のみ) 3日／10GB
カウント
フリー		 低速状態を3Mbpsにするオプション（385円、15GB以上は無料）
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円、50GBは無料）		 1回198円で購入から24時間、速度制限無し
22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円）
公衆Wi-Fi 月398円
最低利用期間 なし
契約解除料 なし
転出手数料 なし
その他プラン
など		 月15GB：1958円
月50GB：2948円		 最大300kbpsは660円
　 イオンモバイル BIGLOBEモバイル メルカリモバイル
5GB 20GB プランR プランM 4GB 20GB
通信網 ドコモ/au ドコモ/au ドコモ/au
高速通信
通信量		 月5GB 月20GB 月3GB 月6GB 月4GB 月20GB
制限時の
通信速度		 200kbps 200kbps 300kbps
月額料金 1298円 1958円 1320円 1870円 990円 2390円
5G対応 ×（ドコモは○）
eSIM対応 ○（物理SIMは予定）
通話定額 550円(1回5分)
935円(1回10分)
1650円(かけ放題)		 660円(1回3分)
913円(1回10分)		 550円(1回5分)
770円(1回10分)
1320円(かけ放題)
初期費用 3300円 3733円 3300円
制限解除
オプション		 1～10GBまで1GBごとに110円ずつアップ
(月途中でプラン変更可)		 330円／100MB メルカリでのギガの売買が可能
通信制御 3日／366MB
(低速時のみ)		 3日／366MB
(低速時のみ)
カウント
フリー		 ＋月308円でYouTube、
ABEMAなど
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 なし なし なし
契約解除料 なし なし なし
転出手数料 なし なし なし
その他プラン
など		 月1GB：858円
月10GB：1848円など		 月1GB：1078円など 月10GB：1730円
月40GB：3700円
　 日本通信SIM HISモバイル
合理的シンプル290プラン 合理的みんなのプラン 合理的50GBプラン 1GB
プラン		 7GB
プラン		 20GB
プラン
通信網 ドコモ ドコモ
高速通信
通信量		 段階制
月1GB～ 		月20GB 月50GB 月1GB 月7GB 月20GB
制限時の
通信速度		 低速通信 低速通信（200kbps）
月額料金 290円～ 1390円 2178円 550円
(100MBまで280円)		 990円 2090円
5G対応
eSIM対応
通話定額 390円
(月70分)
390円
(1回5分)
1600円
(かけ放題)		 月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1600円		 月70分 or
1回5分まで かけ放題は
＋1200円		 500円(1回6分)
1480円(かけ放題)		 1回6分まで
初期費用 3300円 3300円
制限解除
オプション		 220円／1GB 200円／1GB
通信制御
カウント
フリー
公衆Wi-Fi × ×
最低利用期間 なし なし
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他プラン
など		 　 月3GB：770円、月10GB：1340円など
　 LinksMate NUROモバイル
5GB 15GB VSプラン VMプラン NEOプラン NEOプランW
通信網 ドコモ ドコモ/au/SB
高速通信
通信量		 月5GB 月15GB 月3GB 月5GB 月35GB 月55GB
制限時の
通信速度		 200kbps 200kbps 1Mbps
月額料金 1210円 1870円 792円 990円 2699円 3980円
5G対応
eSIM対応 ○（ドコモ回線のみ）
通話定額 935円(1回10分) 490円(1回5分)、880円(1回10分)
1430円(かけ放題)
初期費用 3300円 3740円 0円
制限解除
オプション		 550円／2GB
2200円／10GB		 550円／1GB
通信制御 3日／300MB
(低速時のみ)
カウント
フリー		 対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円) LINE 上りデータ通信
LINE、Twitter
Instagram、TikTok
公衆Wi-Fi × ×
最低利用期間 なし なし
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他プラン
など		 月1GB：737円
月30GB：2970円など		 月10GB：1485円
かけ放題＋月1GB：1870円
　 DTI SIM
音声プラン		 y.u mobile J:COM MOBILE
3GB 毎日1.4ギガ使い切り シングル シングル
U-NEXT		 5GB 10GB
通信網 ドコモ ドコモ au
高速通信
通信量		 月3GB 1日
1.4GB 		月10GB 月20GB
(月30GB)		 月5GB 月10GB
制限時の
通信速度		 200kbps 128kbps 200kbps 1Mbps
月額料金 1639円 3190円 1070円 2970円 1628円 2178円
5G対応 × ×
eSIM対応 ×
通話定額 902円(1回10分) 550円(1回10分)
1400円(かけ放題)		 935円(1回5分、
現在キャンペーン中で550円)
初期費用 3733円 3740円 3300円(ウェブでは無料)
制限解除
オプション		 418円／500MB
660円／1GB		 330円／1GB
1200円／10GB		 330円／1GB
通信制御 3日
／2GB		 条件非公表
カウント
フリー		 J:COMオンデマンド
公衆Wi-Fi × ×
最低利用期間 なし なし なし
契約解除料 なし なし なし
転出手数料 なし なし なし
その他プラン
など		 月1GB：1320円、
月5GB：2112円など		 「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可 月1GB：1078円など
　 UQ mobile Y!mobile
トクトク
プラン2		 コミコミ
プラン
バリュー		 シンプル3
S		 シンプル3
M		 シンプル3
L
通信網 au ソフトバンク
高速通信
通信量		 月5GB/30GB 月35GB 月5GB 月30GB 月35GB
制限時の
通信速度		 1Mbps 300kbps 1Mbps
月額料金 2178円
3278円		 3828円 3058円 4158円 5258円
5G対応
eSIM対応
通話定額 1980円
(かけ放題)
880円
(1回10分)
550円
(月60分)		 1回10分
1100円
(かけ放題)		 1980円(かけ放題)
880円(1回10分)		 1回10分
1100円
(かけ放題)
初期費用 3850円 3850円
制限解除
オプション		 1100円／1GB 550円／500MB
通信制御 通信量超過後の1Mbpsはさらに40GB(トクトク)/50GB(コミコミ)超過時に最大128kbpsまで低速化される 通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月間通信量の半分の超過時に最大128kbpsまで低速化される
カウント
フリー
公衆Wi-Fi
最低
利用期間		 なし なし
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他 「トクトクプラン2」は固定回線セット割（月1100円）、家族割引（月550円）、au PAYカード割（月220円）あり 固定回線セット割（月1650円）、または家族割引（2回線目以降は月1100円割引）などあり
　 ドコモ
ahamo		 ドコモ　ドコモmini
4GB 10GB
通信網 ドコモ ドコモ
高速通信
通信量		 月30GB 月4GB 月10GB
制限時の
通信速度		 1Mbps 128kbps
月額料金 2970円 2750円 3850円
5G対応
eSIM対応
通話定額 1回5分
1100円
(かけ放題)		 880円（1回5分）
1980円(かけ放題)
初期費用 0円 3850円（オンラインは0円）
制限解除
オプション		 ＋1980円で80GB追加可能
550円／1GB		 1100円／1GB
通信制御
カウント
フリー
公衆Wi-Fi
最低利用期間 なし なし
契約解除料 なし なし
転出手数料 なし なし
その他 　 固定回線セット割（月1210円）、ドコモでんきセット割（月110円）、dカード支払割（月550円）などあり
　 au
povo2.0		 ソフトバンク
LINEMO		 楽天モバイル
Rakuten最強プラン
ベストプラン ベストプランV
通信網 au SB 楽天(＋au)
高速通信
通信量		 月0GB
(要追加)		 月3GB
/10GB 		月30GB 段階制
月3GB
/20GB
/無制限
制限時の
通信速度		 128kbps 300kbps 1Mbps
月額料金 0円 990円
/2090円		 2970円 1078円
/2178円
/3278円
5G対応
eSIM対応
通話定額 550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)		 550円
（1回5分）
1650円
(かけ放題)		 1回5分
1100円
(かけ放題)		 かけ放題
初期費用 0円 3850円 0円
制限解除
オプション		 390円
／1GB(7日)
990円
／3GB(30日)
2700円
／20GB(30日)
9834円
／300GB(90日)
2万6400円
／360GB(365日)
330円／24時間使い放題		 550円／1GB
通信制御 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり 通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月15GB／45GBの超過時に最大128kbpsまで低速化される 条件非公表
カウント
フリー		 LINE(トーク、
音声・動画通話)
公衆Wi-Fi × 月398円
最低利用期間 なし なし 1年
契約解除料 なし なし 最大1078円
転出手数料 なし なし なし
その他 月5GB(1380円)、月30GB(2780円)の月極トッピングも 　 　

※：au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある

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