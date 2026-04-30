T2、高速道路における自動運転トラックの無人／有人運転を切り替える拠点「トランスゲート」を設置

株式会社T2は、レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの実現に向け、高速道路における無人運転と一般道での有人運転を切り替える拠点「トランスゲート」を神奈川県綾瀬市と兵庫県神戸市に設置したと4月24日に発表。同社によると国内の物流事業者として初めてだという。レベル4は、特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。

同社は、2025年からレベル2（ドライバーの監視のもとに行われる特定条件下での高機能自動運転）自動運転トラックによる商用運行を事業化し、関東と関西を結ぶ高速道路一部区間で運行を行っている。2026年3月にはレベル2自動運転トラックで、綾瀬スマートICと神戸西IC間の約500kmの高速道路本線において、ドライバーによる一時的なハンドル操作を行わずに自動運転のままでの完走を成功させたという。

今後のレベル4実現に向けては、高速道路における無人運転と一般道における有人運転を切り替えるためにドライバーがトラックに乗り降りする「切替拠点」が必要になることから、東名高速道路・綾瀬スマートIC近くに「トランスゲート綾瀬」（神奈川県綾瀬市）、山陽自動車道・神戸西IC近くに「トランスゲート神戸西」（兵庫県神戸市）を設置したとのこと。

「トランスゲート綾瀬」は、東名高速道路を挟んだ2カ所のスペースで構成。関西への出発および関西からの到着に対応する。両スペースをあわせ、一度に最大6台のトラックを受け入れ可能で、ドライバーが待機するためのトレーラーハウスも設置しているとのこと。「トランスゲート神戸西」は出発および到着を1カ所のスペースで完結させ、最大7台のトラックを受け入れられるという。