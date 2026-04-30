Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第293回
33万円の価格に見合うパワフル性能！ Ryzen 9＋RTX 5060搭載のASUS製ゲーミングノートが強すぎる
2026年04月30日 21時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ROG Strix G16 G614PM」が販売中だ。価格は33万9800円。
本製品は、AMD「Ryzen 9 8940HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5200）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は2560×1600ドット、リフレッシュレートは240Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
RTX 5060 Laptopを搭載
ユーザーレビューを見ると、「RTX 5060 Laptopはミドルスペックだけど結構強い」「サイレントモードのファン音は静か」「ゲームも動画編集もサクサク」といった声が寄せられている。
33万円と高価だが、最近のゲームタイトルも快適に遊べるスペックや強力な冷却システムなど、ゲーマーの心に刺さる魅力が詰まった一台だ。長く扱えるゲーミングノートPCが欲しい人は、本製品をチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix G16 G614PM 16インチ RTX 5060 AMD Ryzen 9 8940HX メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート240Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 PC Game Pass 3ヶ月利用権付き エクリプスグレー G614PM-R9R5060G
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