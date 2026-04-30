Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第291回
6000円台でRazerの強みを体感できる！ ゲーマー垂涎の有線ヘッドセット「Razer BlackShark V2 X」をチェック
2026年04月30日 20時00分更新
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Razerの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerの有線ゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2 X Green」が販売中だ。価格は6490円。
本製品は、eスポーツ向けヘッドセット「Razer BlackShark V2 X」のグリーンVer。高音・中音・低音をそれぞれ調整できるという50mmドライバーをはじめ、ノイズを抑えてクリアな声を届けられるマイク、雑音を遮断してくれる密閉型イヤーカップなどが特徴となっている。
Razerの強みを活かしきったゲーミングヘッドセット
ユーザーレビューを見ると、「この価格帯ではかなりの良品」「軽くて付け心地がいい」「音質がクリア」といった声が寄せられている。手頃な価格帯とRazerならではの強みがポイントになっているようだ。1万円未満のゲーミングヘッドセットが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Razer BlackShark V2 X Green ゲーミングヘッドセット 3.5mmアナログ 7.1ch サラウンド 特許技術採用50mmドライバ 単一指向性マイク ノイズキャンセリング 高遮音性イヤーカップ 軽量240g PC PS4 PS5 Xbox Nintendo Switch 【日本正規代理店保証品】 RZ04-03240600-R3M1
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