6000円台でRazerの強みを体感できる！ ゲーマー垂涎の有線ヘッドセット「Razer BlackShark V2 X」をチェック

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Razerの有線ゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerの有線ゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2 X Green」が販売中だ。価格は6490円。

本製品は、eスポーツ向けヘッドセット「Razer BlackShark V2 X」のグリーンVer。高音・中音・低音をそれぞれ調整できるという50mmドライバーをはじめ、ノイズを抑えてクリアな声を届けられるマイク、雑音を遮断してくれる密閉型イヤーカップなどが特徴となっている。

Razerの強みを活かしきったゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、「この価格帯ではかなりの良品」「軽くて付け心地がいい」「音質がクリア」といった声が寄せられている。手頃な価格帯とRazerならではの強みがポイントになっているようだ。1万円未満のゲーミングヘッドセットが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？