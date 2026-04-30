Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第290回
ゲーマーから支持が厚いゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」がタイムセール中！ 12％オフの1.1万円で買える
2026年04月30日 20時00分更新
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HyperXのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、タイムセールにより12％オフの1万1420円で購入できる（4月30日時点）。
本製品は、PC・PS5・PS4・Xbox Series X|S・Xbox One・Nintendo Switch・モバイルに対応するゲーミングヘッドセット。低反発クッションを備えたヘッドバンド、柔らかい高級レザークッション、音響エンジニアがチューニングしたという角度つき53mmドライバー、立体感のある空間オーディオ、ノイズキャンセリング付きマイクなどが特徴となっている。
勝利の足音が聴こえる（かもしれない）ゲーミングヘッドセット
ユーザーレビューを見ると、「シンプルで使いやすく、音質も良好」「FPSに適したヘッドセット」「装着感が神」といった声が寄せられている。ゲーマーから支持されていた「HyperX Cloud II」の進化版というべき本製品。ゲームの音にこだわりたい人、敵の足音をしっかり聴き取りたい人におすすめの一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|ハイパーエックス(HyperX) HyperX Cloud III ゲーミングヘッドセット DTS Headphone:X空間オーディオ 53mmドライバー搭載 Cloud IIの 快適性 ブラック-レッド PC、PS5、PS4、Xboxシリーズ、Nintendo Switch、モバイル727A9AA
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