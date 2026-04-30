ゲーマーから支持が厚いゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」がタイムセール中！ 12％オフの1.1万円で買える

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HyperXのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、タイムセールにより12％オフの1万1420円で購入できる（4月30日時点）。

本製品は、PC・PS5・PS4・Xbox Series X|S・Xbox One・Nintendo Switch・モバイルに対応するゲーミングヘッドセット。低反発クッションを備えたヘッドバンド、柔らかい高級レザークッション、音響エンジニアがチューニングしたという角度つき53mmドライバー、立体感のある空間オーディオ、ノイズキャンセリング付きマイクなどが特徴となっている。

勝利の足音が聴こえる（かもしれない）ゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、「シンプルで使いやすく、音質も良好」「FPSに適したヘッドセット」「装着感が神」といった声が寄せられている。ゲーマーから支持されていた「HyperX Cloud II」の進化版というべき本製品。ゲームの音にこだわりたい人、敵の足音をしっかり聴き取りたい人におすすめの一台だ。