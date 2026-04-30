180Hz駆動のアイ・オー・データ製27型WQHDゲーミングディスプレーが32％オフ！ 4.3万円→2.9万円で買える

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アイ・オー・データの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データの27型WQHDゲーミングディスプレー「GigaCrysta EX-GDQ271JA」が販売中だ。参考価格は4万3800円だが、執筆時点では32％オフの2万9980円で購入できる（4月29日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のAHVAパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、最大応答速度は0.2ms（GTG）など。そのほか、ブレを低減してくれるClear AIM機能やティアリングを防ぐAdaptive-Sync、多彩な色表現が楽しめるDisplayHDR 400なども特徴となっている。

高性能かつ万能な国産ディスプレー

ユーザーレビューを見ると、「ゲーミングディスプレーのエントリーとしては良い」「27型WQHDで高画質」「普段使いもゲームもできる万能ディスプレー」といった声が寄せられている。

アイ・オー・データが手がけたゲーミングディスプレーは、国産だからこその安心感と万能さが魅力。27型WQHDゲーミングディスプレーが欲しい人、180Hz以上のリフレッシュレートを希望する人におすすめできる。