Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第288回
180Hz駆動のアイ・オー・データ製27型WQHDゲーミングディスプレーが32％オフ！ 4.3万円→2.9万円で買える
2026年04月30日 19時30分更新
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アイ・オー・データの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データの27型WQHDゲーミングディスプレー「GigaCrysta EX-GDQ271JA」が販売中だ。参考価格は4万3800円だが、執筆時点では32％オフの2万9980円で購入できる（4月29日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のAHVAパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、最大応答速度は0.2ms（GTG）など。そのほか、ブレを低減してくれるClear AIM機能やティアリングを防ぐAdaptive-Sync、多彩な色表現が楽しめるDisplayHDR 400なども特徴となっている。
高性能かつ万能な国産ディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「ゲーミングディスプレーのエントリーとしては良い」「27型WQHDで高画質」「普段使いもゲームもできる万能ディスプレー」といった声が寄せられている。
アイ・オー・データが手がけたゲーミングディスプレーは、国産だからこその安心感と万能さが魅力。27型WQHDゲーミングディスプレーが欲しい人、180Hz以上のリフレッシュレートを希望する人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|アイ・オー・データ IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta WQHD 180Hz AHVAパネル ブラック(HDMI×2/DisplayPort/VESA対応/高さ調整/縦横回転/土日サポート/日本メーカー) EX-GDQ271JA
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