Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第287回
レアなパステルカラー、そして200Hzは強すぎ！ 2.6万円のPixio製23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
2026年04月30日 19時00分更新
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Pixioの23.8型ゲーミングディスプレーが販売中だ
Amazon.co.jpにて、Pixioの23.8型ゲーミングディスプレー「Pixio PX248 Wave Pastel Blue」が販売中だ。価格は2万6980円。
本製品は、200Hzの高リフレッシュレートと広視野角のFast IPSパネルが特徴のゲーミングディスプレー。応答速度は1ms、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、可愛らしいパステルカラーが特徴となっている。
可愛らしさと強さを兼ね備えたディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「画面が見やすくて長時間でも目が疲れにくい」「色が可愛い」「唯一無二のパステルカラー」「文句なしの性能」といった声が寄せられている。パステルカラーの見た目や200Hzの高リフレッシュレートがポイントになっているようだ。デスク周りをパステルカラーで統一したい人、滑らかな映像でゲームを楽しみたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PX248 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター パステルブルー 23.8インチ 200Hz FHD スピーカー内蔵 2年保証 30日間返品保証
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