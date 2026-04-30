Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第285回
3000円台の価格で買える！ Amazonベーシックの有線コンデンサーマイクはボイスチャット用に最適
2026年04月30日 18時30分更新
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Amazonベーシック USBコンデンサーマイクをチェック
Amazon.co.jpにて、「Amazonベーシック USBコンデンサーマイク」が販売中だ。過去価格は3508円だが、執筆時点では12％オフの3091円で購入できる（4月30日時点）。
本製品は、USBケーブル一本で簡単に利用できるコンデンサーマイク。クリアな音を届けられる大型14mm振動版や360度回転できるスタンドマイク、ワンタップサイレントモードなどが特徴となっている。
3000円台で買える、高コスパのコンデンサーマイク
ユーザーレビューを見ると、「安いし音質もいい」「これで十分」「ちゃんと声を拾ってくれる」といった声が寄せられている。3000円台のお手頃価格と価格相応の音質がポイントになっているようだ。配信よりも、友達とボイスチャットしながらゲームを遊びたい人向けといった印象。安価なコンデンサーマイクを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Amazonベーシック USBコンデンサーマイク PC用 ストリーミング/ゲーミング/ポッドキャスト向け 8.6cm x 14.7cm ブラック
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