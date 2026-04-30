純正より安いPowerAのXbox・PCコントローラーをチェック！ 9％オフの4401円で買える

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PowerAのXbox・PCコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのXbox・PCコントローラー「エンハンスド有線コントローラー（シーフォームフェイド）」が販売中だ。過去価格は4814円だが、執筆時点では9％オフの4401円で購入できる（4月30日時点）。

純正品よりも安価なXboxコントローラー

本製品はマイクロソフトの公式ライセンスを取得したコントローラーで、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する。約204gの軽量設計に加え、人間工学に基づいたボタン配置、二重振動機能、3.5mmオーディオジャック、マッピング可能な背面ボタンなどが特徴となっている。純正品よりも安いXboxコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？