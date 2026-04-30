「可愛い」と大絶賛のSwitch 2対応プロコンがタイムセール中！ いまなら30％オフで3000円以下

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PeriphXのSwitch 2プロコンをチェック

Amazon.co.jpにて、PeriphXの「Switch 2 プロコントローラー」が販売中だ。参考価格は4199円だが、タイムセールにより30％オフの2949円で購入できる（4月30日時点）。

本製品は、Nintendo Switch・Switch 2・Android・iOS・PCに対応するプロコントローラー。遅延ゼロのBluetooth接続に対応するほか、カラフルなデザイン、6軸ジャイロセンサー、マクロ機能ボタン、TURBO自動連射機能、4段階HD振動なども特徴となっている。

安くて使いやすいプロコン

ユーザーレビューを見ると、「ここまで機能が充実しているコントローラーは正直驚き」「デザインが可愛い」「安くてクオリティ高い」といった声が寄せられている。多機種への対応や手に届きやすい価格帯がポイントになっているようだ。タイムセール中は2000円台で購入できるため、安価なプロコンを探している人におすすめできる。