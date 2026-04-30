安さで選ぶならコレがいいかも。RTX 3050搭載のMSI製15.6型ゲーミングノートがタイムセールで11万円台

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Thin-15-B13UC-6102JP」が販売中だ。参考価格は13万1636円だが、タイムセールにより9％オフの11万9800円で購入できる。

第13世代Core i5とRTX 3050を搭載

Thin-15-B13UC-6102JPは、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR4）、ストレージは512GB SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

軽めのゲームに加えて、設定次第では最新ゲームも遊べるスペックだ。ゲームに限らず、仕事の用途でも活躍できる一台と言える。タイムセール中は11万円台で買えるため、サブ用のゲーミングノートを探している人におすすめできる。