ゲームも配信もゴリ押しできるスペック！ RTX 5070搭載のASUS製ゲーミングデスクトップが36万円台

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ASUSのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングデスクトップPC「ROG G700 G700TF」が販売中だ。価格は36万9800円。

本製品は、インテル「Core Ultra 7 265KF」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、水冷CPUクーラーや850W（80PLUS GOLD）の電源ユニットなどを搭載している。

RTX 5070を搭載する良スペックPC

ユーザーレビューを見ると、「各種パーツの構成が良い」「保証も手厚い」「ほとんどのゲームは超サクサク」「音も静か」といった声が寄せられている。36万円台と高めだが、快適に遊べるスペックと充実の冷却性能が最大の魅力。長く愛用できるゲーミングデスクトップPCが欲しい人におすすめできそうだ。