6000円台の価格で体験できるラピドリの凄み……エレコム製ゲーミングキーボード

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

エレコムのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、エレコムのゲーミングキーボード「V custom VK600A（ホワイト）」が販売中だ。過去価格は6500円だが、執筆時点では6％オフの6100円で購入できる（4月28日時点）。

本製品は、65％のテンキーレスとラピッドトリガーが特徴のゲーミングキーボード。最短0.1mmの押下・押上でキー入力のオンオフ操作ができる磁気式アナログ検知スイッチのほか、可変型のアクチュエーションポイント・リセットポイント制御システムを追加した専用のエンジンなどが特徴となっている。

ラピッドトリガーを手頃な価格で体験できる

ユーザーレビューを見ると、「ラピッドトリガーに感動」「打鍵感も良く、打ち心地が最高」「安価にラピッドトリガーのキーボードが使えて満足」といった声が寄せられている。ラピッドトリガーをお手頃価格で体験できることがポイントになっているようだ。ラピッドトリガーの恩恵を受けたい人、FPS・TPS等のゲームで勝率を上げたい人はチェックしてみてほしい。