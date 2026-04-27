アートディンクは4月27日Nintendo Switch 2向けソフト『A列車で行こう9 Evolution』について、ゲーム内に収録している全49社、343種類の鉄道車両を公開。ゲームの発売日は、2026年6月4日。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が1万2980円、パッケージ専売の40周年メモリアルボックスが1万6280円となる。
本作には、特徴的な造形で話題となった400系（Osaka Metro）、次世代交通LRVとして注目のHU300形（宇都宮ライトレール）など、多種多様な車両を取り揃えている。ぜひともチェックしよう。
また、本作のオープニング動画も公開中。刷新したグラフィックなど、進化した「A9」の街並みを楽しめるので、こちらもお見逃しなく。
【オープニング動画概要】
動画タイトル：Nintendo Switch 2「A列車で行こう9 Evolution」オープニング
動画URL：https://youtu.be/GWNxHBBd_QE
配信元：アートディンク公式チャンネル（https://www.youtube.com/user/ARTDINKmovie）
■収録車両一覧①-JR北海道
JR北海道
キハ183系０番代「オホーツク」など
キハ183系０番代(国鉄色)
キハ183系「ノースレインボーエクスプレス」
キハ283系「スーパーおおぞら」など
キハ40系(北海道色)
721系
731系
785系「スーパーカムイ」など
キハ150形
キハ201系
キハ54形(北海道仕様)
789系「スーパー白鳥」 ED79形＋50系
H5系
C11 259形蒸気機関車
H100形DECMO
キハ261系5000番台 はまなす
キハ261系5000番台 ラベンダー
キハ183系「サロベツ」
キハ261系1000番台「スーパーとかち」「スーパー北斗」
キハ261系1000番台「北斗」「とかち」
733系1000番台「はこだてライナー」
737系
■収録車両一覧②-JR東日本
JR東日本
101系(南武支線塗装)
103系(スカイブルー)
103系(バーミリオンオレンジ)
103系(ウグイス)
103系(エメラルドグリーン)
107系100番代
113系1000番代
115系(弥彦線塗装)
123形「ミニエコー」
200系「なすの」など
200系「たにがわ」など
201系(バーミリオンオレンジ)
201系(カナリアイエロー)
205系(ウグイス)
205系(カナリアイエロー)
205系(グリーン)
205系(ワインレッド)
205系(武蔵野線塗装)
209系(スカイブルー)
209系(南武線塗装)
209系(八高線塗装)
215系
251系「スーパービュー踊り子」
253系「成田エクスプレス」
255系「しおさい」「さざなみ」など
400系「つばさ」など
キハ40系(新潟色)
キハ40系(新新潟色)
キハ40系(みのり) 「リゾートみのり」
485系300番代
485系3000番代「いなほ」など
485系「日光」・「きぬがわ」
701系(盛岡地区塗装)
701系1000番代(仙台地区塗装)
701系5000番代(田沢湖線塗装)
E1系「Maxとき」など
E2系「あさま」
E2系1000番代「はやて」など
E217系
E231系(カナリアイエロー)
E231系500番代(ウグイス)
E231系(エメラルドグリーン)
E231系1000番代(湘南色)
E233系０番代(バーミリオンオレンジ)
E233系1000番代(スカイブルー)
E233系3000番代(湘南色)
E257系「あずさ」・「かいじ」など
E257系500番代「わかしお」など
E259系「成田エクスプレス」
E3系「こまち」
E351系「スーパーあずさ」など
E3系1000番代「つばさ」
E4系「Maxやまびこ」など
E531系
E653系(ブルー) 「フレッシュひたち」
E653系(イエロー) 「フレッシュひたち」
E653系(スカーレット) 「フレッシュひたち」
E653系(グリーン) 「フレッシュひたち」
E655系・「なごみ」
E751系「つがる」など
185系「踊り子」など
719系 ０番代
キハ38形
キハ110系200番代
キハE130形
キハE131形＋キハE132形
キハE200形「こうみ」
103系(カナリアイエロー)
113系2000番代
115系(横須賀色)
115系(湘南色)
201系(スカイブルー)
485系3000番代「白鳥」など
C57形蒸気機関車＋12系
EF81形＋E26系「カシオペア」
EF81形＋24系「北斗星」
165系
211系(湘南色)
E5系「はやぶさ」「はやて」など
E6系「はやぶさ」「はやて」など
E7系「かがやき」「あさま」など
E926形East i
E491系 East i-E
キヤE193系気動車 East i-D
E235系
EV-E301系
E131系
E235系1000番台
E257系踊り子・湘南
E261系サフィール踊り子
E233系5000番台
E233系6000番台
E233系7000番台
E233系8000番台
E231系500番台
E501系
E353系
GV-E400系(新潟色)
GV-E400系(秋田色)
E8系「つばさ」
■収録車両一覧③-JR東海
JR東海
0系新幹線
100系新幹線
300系新幹線
700系新幹線
N700系新幹線
922形ドクターイエロー
923形ドクターイエロー
213系電車
311系電車
313系電車
373系電車
383系電車
キハ11形気動車
キハ25形気動車
キハ40系気動車
キハ75形気動車
キハ85系気動車
キヤ95系気動車
キヤ97系気動車
N700系（ラージA）新幹線
313系8000番台「セントラルライナー」
HC85系「ひだ」「南紀」
N700S「のぞみ」