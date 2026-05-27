アートディンクは5月27日、発売まであと一週間に迫ったNintendo Switch 2向け都市開発鉄道シミュレーション『A列車で行こう9 Evolution』の体験版を配信すると発表。配信日時は、2026年5月28日0時より。

本体験版では、「チュートリアル」マップを最後までプレイ可能。線路の敷き方や、資材の運び方、ゲームのコツなど、A9の遊び方の基本を一つ一つ学ぶことが可能だ。ひと足先に、進化したA9の街を体感してみよう。

製品版の発売日は、2026年6月4日予定。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版がともに1万2980円、パッケージ専売の40周年メモリアルボックスが1万6280円となる。

【概要】

タイトル：「A列車で行こう9 Evolution」 無料体験版

配信日時：2026年5月28日0時

配信場所：Nintendo Store

製品ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000118583

※体験版には、実在車両は収録されていません。

※体験版のセーブデータは、製品版には引継ぎできません。

【ゲーム情報】

タイトル：A列車で行こう9 Evolution

ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション

販売：アートディンク

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年6月4日

価格：

通常版：1万2980円（パッケージ版／ダウンロード版）

40周年メモリアルボックス：1万6280円（パッケージ版）

CERO：A（全年齢対象）

© 2026 ARTDINK. All Rights Reserved.