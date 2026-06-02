ナレーションはさまざまな鉄道路線の車内アナウンスを担当している三浦七緒子さん！

アートディンクは6月1日、Nintendo Switch 2向け都市開発鉄道シミュレーション『A列車で行こう9 Evolution』の最新動画を公開した。ゲームの発売日は、6月4日。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が1万2980円、パッケージ専売の「40周年メモリアルボックス」が1万6280円となる。

本動画では、『A列車で行こう9 Evolution』に収録されている機能や、本作で実現できる多彩な街を紹介している。「充実の鉄道機能」「収録鉄道車両」「情景をつくる」「街を眺める機能」の4つのポイントで、A9の進化を体感しよう。

日本全国、さまざまな鉄道路線の車内アナウンスを担当している三浦七緒子さんがナレーションをしているので、鉄道ファンも見逃せない。

【概要】

動画名称：Nintendo Switch 2「A列車で行こう9 Evolution」ゲーム紹介動画

動画URL：https://youtu.be/8PMRnDuGk4Y

配信元：アートディンク公式チャンネル（https://www.youtube.com/user/ARTDINKmovie）

【ゲーム情報】

タイトル：A列車で行こう9 Evolution

ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション

販売：アートディンク

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年6月4日

価格：

通常版：1万2980円（パッケージ版／ダウンロード版）

40周年メモリアルボックス：1万6280円（パッケージ版）

CERO：A（全年齢対象）

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