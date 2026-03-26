D4エンタープライズは3月26日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第93弾タイトルとして、現在まで続く鉄道シミュレーションシリーズの第一作目となる『A列車で行こう PC-8801』を配信。価格は、880円だ。

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鉄道会社の社長に就任した君は1年かけて線路を整備し、

大統領列車をゴールまで無事に送り届けなければいけない

本作は1986年にアートディンクから発売されたシミュレーションゲーム。同シリーズの特徴と言えば、線路を敷設して列車を運行させ、物資や乗客を運ぶことで街を育てるという印象を持つ人が多いだろう。

しかし今回の初代『A列車で行こう』は、そうした内容とは少々異なり、線路を敷設して大統領列車を無事にゴールまで導く内容になっている。

ゲームでは1年という限られた期間のなかで、鉄道会社を運営して上手に資金を稼ぎながら大統領列車をゴール目指して進めることに。

大統領列車が事故にあったり、無理な経営を行って資金が尽きたり、365日を過ぎてしまったりするとゲームオーバー。ややパズルゲーム的な仕上がりといえるだろう。

いまだに知名度が高い本作、この機会にその原点を楽しんでみてはいかがだろうか。

『EGGコンソール A列車で行こう PC-8801』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール A列車で行こう PC-8801

ジャンル：シミュレーションゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：アートディンク

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年3月26日）

価格：880円

IARC：3+（全年齢対象）

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