アートディンクは3月16日、Nintendo Switch 2で発売予定の都市開発鉄道シミュレーション『A列車で行こう9 Evolution』について、ゲーム内に収録した建造物や、乗り物に関する情報を公開した。

ゲームの発売日は2026年6月4日。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が1万2980円、パッケージ専用の「40周年メモリアルボックス」が1万6280円となる。

■自由な街づくりを支える豊富な建造物

自由な街づくりは、充実した建物群から。約600種類の建造物が、あなたの思い描く街を形にする。

新たに追加された建物や駅により、緑化が進む都市部、交通が整備され生まれ変わった地方都市、埋立地を利用した物流の中心など、より効率的で、環境と人にやさしい街並みを『A9』で表現しよう。

■収録物紹介：新時代の緑化建物群

世界的に流行する都市緑化を『A9』でも。緑豊かな高層ビルやショッピングモールなど、8種類の緑化建物を収録。自然と共存する新時代の建物で街を彩ろう。