SNSとリアルイベントを連動させた「リアルリポスト・キャンペーン」をKEIO eSTATION Shinjukuで開催！

アートディンクは5月28日、Nintendo Switch 2 向け都市開発鉄道シミュレーション『A列車で行こう9 Evolution』について、発売を記念して、フォトコンテストならびにリアルリポスト・キャンペーンを開催すると発表。開催日は、ゲームの発売日と同じ2026年6月4日より。

また、発売記念鉄道ファンミーティングを6月7日にKEIO eSTATION Shinjukuにて開催。発売当日の6月4日には、ファンミーティングに先行して「ゲーがくTV！」にて発売記念生配信を行う。詳しくは、下記を確認しよう。

■「A列車で行こう9 Evolution」フォトコンテスト開催！

『A列車で行こう9 Evolution』の発売を記念して、フォトコンテストを開催。鉄道は街と街を繋ぎ、人を運ぶ。繋がった街には人が集まり、より大きな街へと発展していく……。

そんな街づくりの喜びをリアルに体感できるのが『A列車で行こう9 Evolution』だ。本作は、「A9」の単なる移植にとどまらず、グラフィックを刷新。

さらに、緑化ビルをはじめとした建物の追加により、現代らしい街の眺望を実現している。そこで「Evolution」をテーマにフォトコンテストを開催！

景観の進化によって描かれる新たな都市を、1枚の写真に収めてみよう。募集期間は、2026年6月4日～8月2日まで。

※期間以前および終了後に応募されたものは対象外となります。

【募集テーマ】

「Evolution」

鉄道は時代を経て変わっていく。また、鉄道が変わればやがて街も変わる。移り変わる時代の中で鉄道がもたらす進化・発展、または鉄道自身の進化・発展を感じられるベストショットを募集する。

【募集部門】

以下の2部門で作品を募集。

・風景写真部門：風景をメインにした写真

・鉄道写真部門：鉄道をメインにした写真

※鉄道写真部門の場合、写真の中に必ず鉄道車両を映すようにしてください。

応募ルールの詳細は以下のコンテストページを確認しよう。

https://www.atrain.jp/special/a9evo-photocon/

【賞品】

●大賞（2名） ※各部門1名ずつ

・カード型旅行券 JTBトラベルギフト（5万円分） & A9evoオリジナルトートバッグ

●優秀賞（各1名、計4名） ※各部門2名ずつ

・「KOMACHI」プレミアム万年筆 & A9evoオリジナルトートバッグ

・江戸切子グラス E5系 籠目 緑 & A9evoオリジナルトートバッグ

・EF510 リバーシブルリストウォッチ 北斗星 & A9evoオリジナルトートバッグ

・EF510 リバーシブルリストウォッチ カシオペア & A9evoオリジナルトートバッグ

※商品はランダムです。受賞者が選択することはできません。

●入賞（8名） ※各部門4名ずつ

・A9evoオリジナルトートバッグ

【主催】

アートディンク

■A列車で行こう9 Evolution発売記念

鉄道ファンミーティング&公開収録 in KEIO eSTATION Shinjuku 開催決定！

『A列車で行こう9 Evolution』の発売を記念して、A列車で行こうファン・鉄道ファン・ゲームファン、すべてに向けたスペシャルイベント「A列車で行こう9 Evolution発売記念 鉄道ファンミーティング＆公開収録 in KEIO eSTATION Shinjuku」を開催。

本イベントでは、鉄道大好き新人声優の大石 恋々菜さん、声優e-Sports部から田中 音緒さんの二人によるゲーム紹介トークをはじめ、鉄道愛を熱く語る鉄道車両紹介コーナーやフォトコンテストに応募する画像を撮影するフォトジェニック企画など、『A列車で行こう9 Evolution』の魅力をさまざまな角度から届ける内容となっている。

イベントは全3ステージ構成で実施予定となっており、そのうち第2ステージはネット配信を行う公開収録形式にて開催。会場に訪れる人はもちろん、オンライン視聴の人にも楽しめるようになっている。鉄道と都市開発が織りなす『A列車で行こう9 Evolution』の世界を、リアルイベントならではの臨場感とともにぜひ体験しよう。

イベント名：A列車で行こう9 Evolution発売記念 鉄道ファンミーティング＆公開収録 in KEIO eSTATION Shinjuku

開催日時：2026年6月7日 第1ステージ 12時～

第2ステージ 15時～

第3ステージ 17時～（各45分予定）

開催場所：新宿京王モール内 KEIO eSTATION Shinjuku 配信ブース

東京都新宿区西新宿1丁目1 南口地下街 京王モール内a-15

https://keio-estation.com/

【出演者】

大石 恋々菜さん（おおいし ここな）

鉄ドル声優

愛称：ここにゃん

田中 音緒さん（たなか ねお）

声優e-Sports部 副部長

愛称：ねおちゃん

■A列車で行こう9 Evolution リアルリポスト・キャンペーン開催中！

さらにSNSとリアルイベントを連動させた参加型キャンペーンとして、「A列車で行こう9 Evolution リアルリポスト・キャンペーン」をKEIO eSTATION Shinjukuにて開催。

本キャンペーンでは、6月4日に投稿される対象のX（Twitter）投稿をリポストして、その画面をKEIO eSTATION Shinjuku店頭スタッフへ提示した人に、ここでしか手に入らないオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントする。

開催期間は『A列車で行こう9 Evolution』の発売日6月4日から6月27日までの2週間を予定しており、数量限定での配布となる。ぜひこの機会にKEIO eSTATION Shinjukuに訪れてみよう。

※レジにてお声掛けください

※お一人様一回限り

※商品は数量限定のため無くなり次第終了となります

■一足先に生放送！ ゲーがくTV！ in KEIO eSTATIONにて発売記念生配信決定！

イベント名：A列車で行こう9 Evolution リアルリポスト・キャンペーン開催期間：2026年6月4日～6月17日開催場所：新宿京王モール内 KEIO eSTATION Shinjuku東京都新宿区西新宿1丁目1 南口地下街 京王モール内a-15賞品：オリジナルアクリルキーホルダー

6月4日の発売日当日に「ゲーがくTV！」にて『A列車で行こう9 Evolution』発売記念放送が先行して生配信される。

ゲーがくTV！は、新作タイトル、名作ゲーム、レトロゲームなど、さまざまなタイトルを紹介するゲーム番組チャンネル。 全ゲームユーザーへ楽しい番組をお届けしている。

番組名：ゲーがくTV！ in KEIO eSTATION Shinjuku『A列車で行こう9 Evolution』発売記念放送

配信日時：2026年6月4日19時予定

配信チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC31Vpp0mvy2vwzIvA9Y97cA

【ゲーム情報】

タイトル：A列車で行こう9 Evolution

ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション

販売：アートディンク

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年6月4日

価格：

通常版：1万2980円（パッケージ版／ダウンロード版）

40周年メモリアルボックス：1万6280円（パッケージ版）

CERO：A（全年齢対象）

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