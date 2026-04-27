Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第273回
ゲームプレイに必要なものが一通りそろったコスパゲーミングマウス、10％オフの1464円で買えるぞ
2026年04月27日 20時00分更新
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オーム電機（PCGEAR）のゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、オーム電機（PCGEAR）のゲーミングマウス「PC-SMREX202-K 01-7230」が販売中だ。参考価格は1628円だが、執筆時点では10％オフの1464円で購入できる（4月27日時点）。
本製品は、USB Type-Aの有線接続に対応するゲーミングマウス。ボタン数は6個、DPIは800～7200、RGBバックライト、125Hzのポーリングレート、約110gの重量などが特徴となっている。
ゲーミングマウスの入門に良いかも
ユーザーレビューを見ると、「遅延がなく操作しやすい」「コスパや操作性◎」「スターターに最適」といった声が寄せられている。1000円台の価格帯と必要十分な機能がポイントになっているようだ。初めてのゲーミングマウスにふさわしいかもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|オーム(OHM)PCGEAR ゲーミングマウス 有線 USB接続 バックライト付き PC-SMREX202-K 01-7230 オーム電機
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