ゲームプレイに必要なものが一通りそろったコスパゲーミングマウス、10％オフの1464円で買えるぞ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

オーム電機（PCGEAR）のゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、オーム電機（PCGEAR）のゲーミングマウス「PC-SMREX202-K 01-7230」が販売中だ。参考価格は1628円だが、執筆時点では10％オフの1464円で購入できる（4月27日時点）。

本製品は、USB Type-Aの有線接続に対応するゲーミングマウス。ボタン数は6個、DPIは800～7200、RGBバックライト、125Hzのポーリングレート、約110gの重量などが特徴となっている。

ゲーミングマウスの入門に良いかも

ユーザーレビューを見ると、「遅延がなく操作しやすい」「コスパや操作性◎」「スターターに最適」といった声が寄せられている。1000円台の価格帯と必要十分な機能がポイントになっているようだ。初めてのゲーミングマウスにふさわしいかもしれない。