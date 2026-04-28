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いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第134回

アーク「在庫一掃セール」、RTX5070×32GBで約30万円のMSI「Katana 17 HX」

2026年04月28日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アーク「在庫一掃セール」をチェック

　アークオンラインストアでは、「在庫一掃セール」を実施中。MSIおよびGIGABYTEのノートPCが対象で、在庫限りのモデルが販売されている。

　GeForce RTX 50シリーズやRTX 40シリーズを搭載したゲーミングノートのほか、オンボードグラフィックのモデルも含まれる。

　在庫限りのため、対象モデルは売り切れ次第終了となる。モデルごとに販売数が設定されているため、検討している場合は早めに確認しておきたい。

アーク「在庫一掃セール」へ

アーク「在庫一掃セール」おすすめの1台

MSI ゲーミングノート Katana 17 HX B14W

基本構成 327,400円 → 299,520円

【CPU】Core i7-14650HX
【GPU】GeForce RTX5070 Laptop（8GB）
【メモリ】32GB（DDR5-5600）
【ストレージ】1TB SSD

　RTX5070 Laptop GPUにメモリ32GB、ストレージ1TBを備えた構成。ストレージにも余裕があり、後で買い足さずとも使い続けられるだろう。

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