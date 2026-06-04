Switch感覚でSteamが動く。ドスパラおすすめ ポータブルゲーミングPC「ASUS ROG Xbox Ally」

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ドスパラおすすめ ポータブルゲーミングPC

ドスパラでは、ポータブルゲーミングPC「ASUS ROG Xbox Ally」を販売中。Windows 11を搭載した携帯型ゲーミングPCで、PCゲームをプレイできるモデルだ。

7型フルHD/120Hz対応ディスプレイやコントローラー一体型デザインを採用するほか、本体重量は約670g。AMD Ryzen Z2 Aプロセッサーや16GBメモリ、512GB SSDも搭載する。

また、USB3.2 Type-CポートやmicroSDカードリーダーも備える。携帯ゲーム機感覚でPCゲームを遊びたい人はチェックしておきたい。

ドスパラおすすめ「ASUS ROG Xbox Ally」

ASUS ROG Xbox Ally (RC73YA-Z2A16G512)

129,800円（送料無料）

スペック

【OS】Windows 11 Home

【CPU】AMD Ryzen Z2 A

【メモリ】16GB LPDDR5-6400

【ストレージ】512GB SSD