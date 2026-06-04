いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第166回
Switch感覚でSteamが動く。ドスパラおすすめ ポータブルゲーミングPC「ASUS ROG Xbox Ally」
2026年06月04日 14時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラおすすめ ポータブルゲーミングPC
ドスパラでは、ポータブルゲーミングPC「ASUS ROG Xbox Ally」を販売中。Windows 11を搭載した携帯型ゲーミングPCで、PCゲームをプレイできるモデルだ。
7型フルHD/120Hz対応ディスプレイやコントローラー一体型デザインを採用するほか、本体重量は約670g。AMD Ryzen Z2 Aプロセッサーや16GBメモリ、512GB SSDも搭載する。
また、USB3.2 Type-CポートやmicroSDカードリーダーも備える。携帯ゲーム機感覚でPCゲームを遊びたい人はチェックしておきたい。
ドスパラおすすめ「ASUS ROG Xbox Ally」
ASUS ROG Xbox Ally (RC73YA-Z2A16G512)
129,800円（送料無料）
スペック
【OS】Windows 11 Home
【CPU】AMD Ryzen Z2 A
【メモリ】16GB LPDDR5-6400
【ストレージ】512GB SSD
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