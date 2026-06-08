14型液晶/16GBメモリ搭載で129,980円。約1.3kgの「THIRDWAVE F-14RP5V」

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約1.3kgの実用派14型ノート

ドスパラでは、14型ノートPC「THIRDWAVE F-14RP5V」を販売中。Core i5-1334Uや16GBメモリ、500GB SSDを搭載したモデルで、価格は129,980円。

約1.3kgの軽量ボディを採用しており、自宅やオフィスでの利用はもちろん、外出先へ持ち運ぶ用途にも対応しやすい。14型フルHD非光沢ディスプレイを搭載する。OSはWindows 11 Homeを標準で備える。

また、USB Type-AやUSB Type-C、HDMIに加え、有線LANポートやMicroSDカードリーダーも搭載。変換アダプターへ頼りすぎず使える点も特徴だ。

14型ノートPC「THIRDWAVE F-14RP5V」スペック

THIRDWAVE F-14RP5V メモリ16GB搭載

基本構成販売価格：129,980円

スペック

【OS】Windows 11 Home

【CPU】Core i5-1334U

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB SSD

【ディスプレイ】14型 フルHD 非光沢

【無線通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3

【インターフェース】USB Type-A、USB Type-C、HDMI、有線LAN

【重量】約1.3kg