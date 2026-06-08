いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第169回
14型液晶/16GBメモリ搭載で129,980円。約1.3kgの「THIRDWAVE F-14RP5V」
2026年06月08日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
約1.3kgの実用派14型ノート
ドスパラでは、14型ノートPC「THIRDWAVE F-14RP5V」を販売中。Core i5-1334Uや16GBメモリ、500GB SSDを搭載したモデルで、価格は129,980円。
約1.3kgの軽量ボディを採用しており、自宅やオフィスでの利用はもちろん、外出先へ持ち運ぶ用途にも対応しやすい。14型フルHD非光沢ディスプレイを搭載する。OSはWindows 11 Homeを標準で備える。
また、USB Type-AやUSB Type-C、HDMIに加え、有線LANポートやMicroSDカードリーダーも搭載。変換アダプターへ頼りすぎず使える点も特徴だ。
14型ノートPC「THIRDWAVE F-14RP5V」スペック
基本構成販売価格：129,980円
スペック
【OS】Windows 11 Home
【CPU】Core i5-1334U
【メモリ】16GB
【ストレージ】500GB SSD
【ディスプレイ】14型 フルHD 非光沢
【無線通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
【インターフェース】USB Type-A、USB Type-C、HDMI、有線LAN
【重量】約1.3kg
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