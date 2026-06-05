16GB→32GB化が777円。RTX 5070搭載GALLERIAも対象のドスパラセール

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ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」

ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは、16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で追加できるほか、一部デスクトップPCでは650W→750W電源アップグレードも777円で用意している。

さらに、SSDカスタマイズキャンペーンも実施。対象モデルでは、1TB SSD→2TB SSDへのアップグレードを7,777円または17,777円で追加可能となっている。

対象製品には、GeForce RTX 5070／RTX 5080搭載GALLERIAのほか、Core Ultra搭載モデルやRyzen 7搭載モデルなどをラインアップ。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版も展開している。

ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台

GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700 搭載 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』

基本構成販売価格：331,980円

「GALLERIA XPR7A-R57-GD」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングPC。16GB DDR5メモリや1TB Gen4 SSDを備えるほか、翌日出荷にも対応する。

今回のキャンペーン対象モデルとなっており、16GB→32GBメモリ増設を777円で追加可能。メモリはゲームプレイの快適化に直結することもあり、16GB→32GB化は恩恵を感じやすいカスタマイズと言えるだろう。

スペック

【CPU】Ryzen 7 7700

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】1TB Gen4 SSD

【OS】Windows 11 Home