いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第168回
16GB→32GB化が777円。RTX 5070搭載GALLERIAも対象のドスパラセール
2026年06月05日 19時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは、16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で追加できるほか、一部デスクトップPCでは650W→750W電源アップグレードも777円で用意している。
さらに、SSDカスタマイズキャンペーンも実施。対象モデルでは、1TB SSD→2TB SSDへのアップグレードを7,777円または17,777円で追加可能となっている。
対象製品には、GeForce RTX 5070／RTX 5080搭載GALLERIAのほか、Core Ultra搭載モデルやRyzen 7搭載モデルなどをラインアップ。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版も展開している。
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台
GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700 搭載 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』
基本構成販売価格：331,980円
「GALLERIA XPR7A-R57-GD」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングPC。16GB DDR5メモリや1TB Gen4 SSDを備えるほか、翌日出荷にも対応する。
今回のキャンペーン対象モデルとなっており、16GB→32GBメモリ増設を777円で追加可能。メモリはゲームプレイの快適化に直結することもあり、16GB→32GB化は恩恵を感じやすいカスタマイズと言えるだろう。
スペック
【CPU】Ryzen 7 7700
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】1TB Gen4 SSD
【OS】Windows 11 Home
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