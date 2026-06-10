いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第173回
Ryzen 5/16GBノートが88,200円。キズあり新品がお買い得なドスパラ「アウトレットセール」
2026年06月10日 14時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
訳あり製品がお買い得！ドスパラ「アウトレットセール」
ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。キズあり新品やキャンセル未使用品などを特価販売する。
対象はノートPCからゲーミングPCまで幅広くラインアップ。16GBメモリ搭載ノートやRTX 5070搭載ゲーミングPCなども用意している。
ドスパラ「アウトレットセール」おすすめの1台
THIRDWAVE F-14BR5A（訳あり新品）73540598
88,200円（アウトレット特価）
おすすめモデルの「THIRDWAVE F-14BR5A」は、Ryzen 5 7430Uや16GBメモリ、500GB SSDを搭載した14型ノートPC。
訳あり新品として販売されているモデルで、本体に細かなキズが見られるものの動作に問題はない。
スペック
【OS】Windows 11 Home
【CPU】Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB
【ストレージ】500GB SSD
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第172回
トピックス32GBメモリ搭載モデルが超特価。RTX 5060からRTX 5080搭載機までデスクトップPCがラインアップ
-
第171回
トピックス32GBメモリ化が777円。RTX 5060 Ti搭載PCも対象のドスパラキャンペーン
-
第170回
トピックス【WQHD環境で60FPS出したい人集まれ】RTX 5070/32GBメモリ搭載。arkhive週替りセールの注目モデル
-
第169回
トピックス14型液晶/16GBメモリ搭載で129,980円。約1.3kgの「THIRDWAVE F-14RP5V」
-
第168回
トピックス16GB→32GB化が777円。RTX 5070搭載GALLERIAも対象のドスパラセール
-
第167回
トピックスVAIOが“手に届く価格”に。16型「VAIO F16」もサマーキャンペーン対象
-
第166回
トピックスSwitch感覚でSteamが動く。ドスパラおすすめ ポータブルゲーミングPC「ASUS ROG Xbox Ally」
-
第165回
トピックス「安いだけ」で選ばない。ドスパラおすすめのコスパ重視ゲーミングPC
-
第164回
トピックスSTORM、液晶水冷搭載ゲーミングPC「幻界GOLD」を展開 RTX 5070搭載モデルも
-
第163回
トピックス【台数限定】360mm水冷＋Core Ultra 7 265Kで29万円台。arkhive週替りセールPC
- この連載の一覧へ