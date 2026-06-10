Ryzen 5/16GBノートが88,200円。キズあり新品がお買い得なドスパラ「アウトレットセール」

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訳あり製品がお買い得！ドスパラ「アウトレットセール」

ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。キズあり新品やキャンセル未使用品などを特価販売する。

対象はノートPCからゲーミングPCまで幅広くラインアップ。16GBメモリ搭載ノートやRTX 5070搭載ゲーミングPCなども用意している。

ドスパラ「アウトレットセール」おすすめの1台

THIRDWAVE F-14BR5A（訳あり新品）73540598

88,200円（アウトレット特価）

おすすめモデルの「THIRDWAVE F-14BR5A」は、Ryzen 5 7430Uや16GBメモリ、500GB SSDを搭載した14型ノートPC。

訳あり新品として販売されているモデルで、本体に細かなキズが見られるものの動作に問題はない。

スペック

【OS】Windows 11 Home

【CPU】Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB SSD