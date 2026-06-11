777円で750W GOLD電源に変更可能！ 台数限定のRTX 5060 Ti搭載ゲーミングPC【ドスパラ】

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ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」をチェック

ドスパラでは現在、「売り切れ御免！台数限定PC」を展開中。RTX 5070搭載モデルやRTX 5060 Ti搭載モデル、Radeon RX 7800 XT搭載モデルなどをラインアップしている。

対象モデルはいずれも翌日出荷に対応。台数限定販売のため、売り切れ次第終了となる。

ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」おすすめの1台

GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD Intel Core i7 14700F搭載 台数限定モデル 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』

基本構成 265,980円

「GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD」は、Core i7-14700FとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載したゲーミングPC。16GB DDR5メモリや1TB Gen4 SSDを備える。また、「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」およびPC Game Pass 1か月版を同梱。Windows 11 Homeを採用する。

さらに、本モデルでは750W GOLD電源への変更を777円で追加できるほか、SSDを2TBへ17,777円でアップグレード可能。用途に応じたカスタマイズにも対応している。