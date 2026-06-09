32GBメモリ搭載モデルが超特価。RTX 5060からRTX 5080搭載機までデスクトップPCがラインアップ

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STORM「超特価メモリ32GBキャンペーン」

STORMでは現在、「超特価メモリ32GBキャンペーン」を開催中。対象モデルはDDR5メモリ32GBを標準搭載しており、RTX 5060搭載モデルからRTX 5080搭載モデルまで幅広くラインアップする。

ラインアップにはGeForce RTX 5060、RTX 5060 Ti、RTX 5070、RTX 5070 Ti、RTX 5080搭載モデルを用意。エントリークラスからハイエンドクラスまで、用途や予算に応じて選べる構成をそろえる。

STORM「超特価メモリ32GBキャンペーン」おすすめの1台

FK2-75FG56

212,800円

AMD Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060を搭載したゲーミングPC。32GBメモリと1TB NVMe SSDを標準搭載する。今回の「超特価メモリ32GBキャンペーン」対象モデルの中では、比較的手頃な価格帯も魅力だ。

スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7500F

【GPU】GeForce RTX 5060

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】1TB NVMe SSD