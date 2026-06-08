【WQHD環境で60FPS出したい人集まれ】RTX 5070/32GBメモリ搭載。arkhive週替りセールの注目モデル

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週替わり・台数限定でBTOパソコンを特価販売

arkhive（アークハイブ）では、対象BTOパソコンを週替わり・台数限定特価で販売する「今週の週替りセールPC」を開催中。

ハイエンド構成モデルや最新ゲーミングPCなどを特別価格で展開。BTOカスタマイズにも対応する。

「arkhive Gaming Custom GC-I7G57M」

arkhive Gaming Custom GC-I7G57M

369,800円 → 319,800円（週替わり限定セール価格）

おすすめモデルの「GC-I7G57M」は、Core Ultra 7 265やGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリを搭載したゲーミングPC。WQHD（2560×1440）環境で60FPSのゲームプレイをターゲットにしたモデルだ

スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit

【CPU】Intel Core Ultra 7 265

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】1TB SSD