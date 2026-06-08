いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第170回
【WQHD環境で60FPS出したい人集まれ】RTX 5070/32GBメモリ搭載。arkhive週替りセールの注目モデル
2026年06月08日 14時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
週替わり・台数限定でBTOパソコンを特価販売
arkhive（アークハイブ）では、対象BTOパソコンを週替わり・台数限定特価で販売する「今週の週替りセールPC」を開催中。
ハイエンド構成モデルや最新ゲーミングPCなどを特別価格で展開。BTOカスタマイズにも対応する。
「arkhive Gaming Custom GC-I7G57M」
arkhive Gaming Custom GC-I7G57M
369,800円 → 319,800円（週替わり限定セール価格）
おすすめモデルの「GC-I7G57M」は、Core Ultra 7 265やGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリを搭載したゲーミングPC。WQHD（2560×1440）環境で60FPSのゲームプレイをターゲットにしたモデルだ
スペック
【OS】Windows 11 Home 64bit
【CPU】Intel Core Ultra 7 265
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】1TB SSD
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