いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第176回
16GB→32GBメモリ倍増で777円。RTX 5060 Ti搭載ガレリアも対象のドスパラセール
2026年06月12日 20時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは、16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で追加できるほか、650W→750W GOLD電源へのアップグレードも777円で用意している。
さらに、対象モデルではSSDカスタマイズキャンペーンも実施。1TB SSDから2TB SSDへのアップグレードを7,777円または17,777円で追加できる。
対象製品には、RTX 5060 Ti搭載ガレリアやRTX 5070搭載モデルなどをラインアップ。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版も展開している。
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台
基本構成販売価格：272,980円
「GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載したゲーミングPC。16GB DDR5メモリや1TB Gen4 SSDを備えるほか、「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass 1か月版も付属する。
今回のキャンペーン対象モデルとなっており、16GB→32GBメモリ増設を777円で追加可能。さらに650W→750W GOLD電源へのアップグレードも777円で選択できる。
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