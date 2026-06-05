VAIOが“手に届く価格”に。16型「VAIO F16」もサマーキャンペーン対象

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お得なセール VAIOストア サマーキャンペーン2026

VAIOストアでは現在、「VAIOサマーキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルが10,000円オフとなるほか、Core 5／Core 7搭載構成はさらに5,000円オフとなる。

対象モデルには、モバイル向けの「VAIO SX12」「VAIO SX14」、実用性重視の「VAIO S13」、「VAIO F16」「VAIO F14」などを用意。モバイル重視から据え置き用途まで幅広く選べる。

また、VAIOストア新規会員登録でもらえる最大25,000円値引きクーポンコードも併用可能。

VAIOストア サマーキャンペーン2026 おすすめの1台

VAIO F16 VJF1628

152,800円（セール価格）

今回のキャンペーンでは、16型ノートPC「VAIO F16（VJF1628）」もラインアップ。16.0型ワイドディスプレイを採用するほか、用途に合わせたカスタマイズにも対応する。

スペック

【ディスプレイ】16.0型ワイド

【CPU】Intel Core プロセッサー対応

【メモリー】8GB～