いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第167回
VAIOが“手に届く価格”に。16型「VAIO F16」もサマーキャンペーン対象
2026年06月05日 16時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
お得なセール VAIOストア サマーキャンペーン2026
VAIOストアでは現在、「VAIOサマーキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルが10,000円オフとなるほか、Core 5／Core 7搭載構成はさらに5,000円オフとなる。
対象モデルには、モバイル向けの「VAIO SX12」「VAIO SX14」、実用性重視の「VAIO S13」、「VAIO F16」「VAIO F14」などを用意。モバイル重視から据え置き用途まで幅広く選べる。
また、VAIOストア新規会員登録でもらえる最大25,000円値引きクーポンコードも併用可能。
VAIOストア サマーキャンペーン2026 おすすめの1台
152,800円（セール価格）
今回のキャンペーンでは、16型ノートPC「VAIO F16（VJF1628）」もラインアップ。16.0型ワイドディスプレイを採用するほか、用途に合わせたカスタマイズにも対応する。
スペック
【ディスプレイ】16.0型ワイド
【CPU】Intel Core プロセッサー対応
【メモリー】8GB～
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