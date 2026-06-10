軽量モバイルPCを求めるなら約1kgで最大20時間超の13.3型「VAIO S13」がサマーキャンペーン対象

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お得なセール VAIOストア サマーキャンペーン2026

VAIOでは現在、「VAIOストア サマーキャンペーン2026」を実施中。対象モデルが10,000円オフになるほか、Core 5／Core 7搭載構成はさらに5,000円オフで購入できる。

対象機種には、13.3型の「VAIO S13」、14型の「VAIO F14」、16型の「VAIO F16」などをラインアップ。モバイル向けから大画面モデルまで幅広く用意する。キャンペーン期間は8月5日午前9時59分まで。

VAIOストア サマーキャンペーン2026 おすすめの1台

VAIO S13 VJS1368

おすすめモデルの「VAIO S13」は、約1.019kgの軽量ボディを採用した13.3型モバイルノートPC。バッテリー駆動最大約21時間（アイドル時）に対応するほか、16:10ディスプレイを搭載する。

Core 5／Core 7搭載構成は追加5,000円オフの対象。持ち運びやすさを重視する人向けのモデルだ。