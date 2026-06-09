いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第171回
32GBメモリ化が777円。RTX 5060 Ti搭載PCも対象のドスパラキャンペーン
2026年06月09日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で追加できるほか、対象デスクトップPCでは650W→750W電源アップグレードも777円で用意している。
メモリ増設や電源変更は通常のカスタマイズでは数千円から数万円になることもあるため、購入時に777円で追加できるのは見逃せないポイント。対象モデルの中にはRTX 5060 TiやRTX 5070搭載PCも含まれている。
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台
THIRDWAVE AD-C5F56B-01W Intel Core Ultra搭載 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』
基本構成販売価格：219,980円
「THIRDWAVE AD-C5F56B-01W」は、Core Ultra 5 225FとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載したデスクトップPC。16GBメモリや500GB Gen4 SSDを備えるほか、「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass 1か月版も付属する。
今回のキャンペーン対象モデルとなっており、16GB→32GBメモリ増設を777円で追加可能。さらに650W→750W電源アップグレードも777円で選択できる。
スペック
【CPU】Core Ultra 5 225F
【GPU】GeForce RTX 5060 Ti 8GB
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】500GB Gen4 SSD
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