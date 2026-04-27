RTX 4050だけど侮るなかれの性能！ Core 5 210H搭載のASUS製16型ゲーミングノートが17万円台

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VU」が販売中だ。価格は17万9800円。

本製品は、インテル「Core 5 210H」とNVIDIA「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5200）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

前世代のGPUだけどサクサク動く

ユーザーレビューを見ると、「コスパ最高」「期待以上の仕上がり」「ゲームもアプリもサクサク動く」といった声が寄せられている。RTX 4050は前世代のGPUだが、最近リリースされているゲームタイトルは一通り遊べるレベルだ。そのうえゲーム以外の用途にも使えるため、価格重視で見るなら買いの一台と言えるだろう。