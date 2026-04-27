Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第272回
RTX 4050だけど侮るなかれの性能！ Core 5 210H搭載のASUS製16型ゲーミングノートが17万円台
2026年04月27日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VU」が販売中だ。価格は17万9800円。
本製品は、インテル「Core 5 210H」とNVIDIA「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5200）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
前世代のGPUだけどサクサク動く
ユーザーレビューを見ると、「コスパ最高」「期待以上の仕上がり」「ゲームもアプリもサクサク動く」といった声が寄せられている。RTX 4050は前世代のGPUだが、最近リリースされているゲームタイトルは一通り遊べるレベルだ。そのうえゲーム以外の用途にも使えるため、価格重視で見るなら買いの一台と言えるだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ASUS Gaming V16 V3607VU 16インチ GeForce RTX 4050 インテル Core 5 210H メモリ16GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 12.7時間 動画編集 ブラック V3607VU-C5161R4050W
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第271回
トピックスこれさえあれば十分！ RTX 5070×ピラーレス×曲面液晶付き水冷のSTORM製ゲーミングPCが25万円台！
-
第270回
トピックス見た目は小さいが、中身は強力！ Ryzen 9 8945HX＆RTX 5060を搭載するゲーミングミニPCという選択肢
-
第269回
トピックスWQHD×200Hzの高画質＆高リフレッシュレートを低価格で両立！ 27型WQHDゲーミングディスプレーが2万円台とオトク
-
第268回
トピックス200Hz／1msで動きも滑らか！ LG製27型WQHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円台！
-
第267回
トピックス手の小さい人にフィットするコンパクトなXboxコントローラー、タイムセールで12％オフ!
-
第266回
トピックス一台あると何かと便利！ PC・Switch・モバイルでゲームを遊びたい人に、GameSir製コントローラーが10％オフ
-
第265回
トピックスSwitchがアーケード筐体に!? 組み立て式の“筐体型アーケードコントローラー”が1万円切り
-
第264回
トピックス静音・防滴・コンパクト！ ゲームと仕事の兼用が可能、SteelSeriesの有線ゲーミングキーボードがタイムセールで19％オフ
-
第263回
トピックスゲームも仕事もこれ一台でOKでは？ HyperX製フルサイズゲーミングキーボードが15％オフの4240円
-
第262回
トピックス懐かしい気持ちが芽生える外見のクラシックマウスをAmazonで発見！ ちゃんと中身は最新型です
- この連載の一覧へ