OLEDパネルや165Hzなど何もかもが強力すぎるAcer製ゲーミングノートPCを発見！

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Acerの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerの16型ゲーミングノートPC「Predator Helios Neo 16S AI」が販売中だ。価格は45万9800円。

OLEDを採用するハイスペックノートPC

本製品は、インテル「Core Ultra 7 255HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する16型ゲーミングノート。メモリーは32GB（DDR5-6400）、ストレージは1TB SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）＋OLED、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲームプレイに最適なスペックをはじめ、第5世代のAeroBlade 3Dファンなどの冷却システム、各種設定やAI機能を一括管理できるPredatorSenseなど、実用的な機能が多く搭載されている。45万円台と高価だが、価格相応の実力を味わうことができる一台だ。