Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第275回
OLEDパネルや165Hzなど何もかもが強力すぎるAcer製ゲーミングノートPCを発見！
2026年04月28日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Acerの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、Acerの16型ゲーミングノートPC「Predator Helios Neo 16S AI」が販売中だ。価格は45万9800円。
OLEDを採用するハイスペックノートPC
本製品は、インテル「Core Ultra 7 255HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する16型ゲーミングノート。メモリーは32GB（DDR5-6400）、ストレージは1TB SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）＋OLED、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲームプレイに最適なスペックをはじめ、第5世代のAeroBlade 3Dファンなどの冷却システム、各種設定やAI機能を一括管理できるPredatorSenseなど、実用的な機能が多く搭載されている。45万円台と高価だが、価格相応の実力を味わうことができる一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|Acer Predator Helios Neo 16S AI Core Ultra 7 255HX RTX 5070 32GBメモリー 1TB SSD 16インチ WQXGA OLED 165Hz 第5世代 AeroBlade 3Dファン True Black 600 DCI-P3 100％ WiFi 6E 高速有線LAN 日本語キーボード PHN16S-71-F73Z57
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第273回
トピックスゲームプレイに必要なものが一通りそろったコスパゲーミングマウス、10％オフの1464円で買えるぞ
-
第272回
トピックスRTX 4050だけど侮るなかれの性能！ Core 5 210H搭載のASUS製16型ゲーミングノートが17万円台
-
第271回
トピックスこれさえあれば十分！ RTX 5070×ピラーレス×曲面液晶付き水冷のSTORM製ゲーミングPCが25万円台！
-
第270回
トピックス見た目は小さいが、中身は強力！ Ryzen 9 8945HX＆RTX 5060を搭載するゲーミングミニPCという選択肢
-
第269回
トピックスWQHD×200Hzの高画質＆高リフレッシュレートを低価格で両立！ 27型WQHDゲーミングディスプレーが2万円台とオトク
-
第268回
トピックス200Hz／1msで動きも滑らか！ LG製27型WQHDゲーミングディスプレーがタイムセールで2万円台！
-
第267回
トピックス手の小さい人にフィットするコンパクトなXboxコントローラー、タイムセールで12％オフ!
-
第266回
トピックス一台あると何かと便利！ PC・Switch・モバイルでゲームを遊びたい人に、GameSir製コントローラーが10％オフ
-
第265回
トピックスSwitchがアーケード筐体に!? 組み立て式の“筐体型アーケードコントローラー”が1万円切り
-
第264回
トピックス静音・防滴・コンパクト！ ゲームと仕事の兼用が可能、SteelSeriesの有線ゲーミングキーボードがタイムセールで19％オフ
- この連載の一覧へ