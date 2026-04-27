ロト装備キタァァ「ドラクエスマグロ」DQIイベント開催 なんと明日4月28日から
スクウェア・エニックスは4月27日、「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」の新情報を発表する動画「スマグロマル秘レポート」を公開した。明日4月28日より、初代「ドラゴンクエスト」（以下DQI）の新イベントが開催する。
イベントでは、「DQIゴールド」を集めてさまざまな報酬を手に入れていく。DQIを象徴するボスとして、ゴーレム、ドラゴン、そしてりゅうおうの登場が示唆されていた。
注目は新装備の「ロトのつるぎ」と「ロトシリーズ防具」で、シリーズを代表する必殺剣「ギガスラッシュ」を放つことができる。
ユーザーからは「ロト装備キタァァ！」「待ってました」「やはり最初はドラクエIイベントか」「王道すぎる流れ、だがそれがいい」「ギガスラ撃ちてぇ、カッコイイ」「このためにジェムを温存してたんだ！」「このコッテコテのドラクエ感がオッサンの身に沁みるんだよ」など、期待する声が寄せられていた。
イベントは4月28日から。リリースから3日で全世界200万ダウンロード突破と、ゲームセールスランキング1位達成を発表している本作。この最初のイベントでさらなる弾みをつけられるか、注目したい。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ
ジャンル：ローグライトRPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：KLabGames
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2026年4月21日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
Developed by KLabGames
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