スクウェア・エニックスは4月15日、「ドラゴンクエスト」シリーズ新作スマートフォン向けローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ（スマグロ）」のサービス開始日を、4月21日に決定したと発表。

ユーザーからは「楽しみにしてました！」「キタァァ!!」「意外とすぐリリースされる、ナイス」「7月じゃないんかい」「思ったより早く、来る！」「さぁ忙しくなるぞ」など、期待する声が多数寄せられていた。

また、アニメーションスタジオ「神動画」制作によるオープニングトレーラーも公開。スライム、ドラキー、キラーマシンなど、おなじみのモンスターたちをぶっとばしていく主人公と相棒・マル（CV:古川登志夫さん）の勇姿をとくとご覧あれ。

早期スタート特典としてふくびき10連分（ガチャ）がもらえる。3月より事前登録も実施しているので、この機会に登録しておくといいだろう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ

ジャンル：ローグライトRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：KLabGames

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年4月21日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

Developed by KLabGames

※画面および映像はすべて開発中のものです。