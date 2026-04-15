キタァァ！意外と早いっ 「ドラクエ スマッシュグロウ」4月21日サービス開始決定 オープニング制作は“神風動画”
スクウェア・エニックスは4月15日、「ドラゴンクエスト」シリーズ新作スマートフォン向けローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ（スマグロ）」のサービス開始日を、4月21日に決定したと発表。
ユーザーからは「楽しみにしてました！」「キタァァ!!」「意外とすぐリリースされる、ナイス」「7月じゃないんかい」「思ったより早く、来る！」「さぁ忙しくなるぞ」など、期待する声が多数寄せられていた。
また、アニメーションスタジオ「神動画」制作によるオープニングトレーラーも公開。スライム、ドラキー、キラーマシンなど、おなじみのモンスターたちをぶっとばしていく主人公と相棒・マル（CV:古川登志夫さん）の勇姿をとくとご覧あれ。
早期スタート特典としてふくびき10連分（ガチャ）がもらえる。3月より事前登録も実施しているので、この機会に登録しておくといいだろう。
・App Storeはこちら：https://sqex.to/XONp5
・Google Playはこちら：https://sqex.to/yPMxz
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ
ジャンル：ローグライトRPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：KLabGames
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2026年4月21日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
Developed by KLabGames
※画面および映像はすべて開発中のものです。
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