最大1000個のジェムが獲得できる「リリース記念ログインボーナス」を開催中！
『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』が正式サービス開始！直感操作で楽しめるローグライトRPG
スクウェア・エニックスは4月21日、「ドラゴンクエスト」シリーズ新作のiOS／Android向けローグライトRPG『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』を、正式サービス開始した。価格は、基本無料（アイテム課金制）となる。
ゲーム内では、リリースを記念したキャンペーンを開催中。詳しくは、下記を確認してほしい。
＜ストアURL＞
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6747736697?mt=8
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.dqsgj
現在、早期にスタートしたプレイヤー全員に、ふくびき10連分（プレミアム装備ふくびき券×10枚）をプレゼント中だ。配布期間は、2026年10月18日23時59分まで。
■「リリース記念！キャンペーン」を開催！
サービス開始を記念し、最大1000個のジェムが獲得できる「リリース記念ログインボーナス」を開催。あわせて、メインストーリーやほこらクエストなどの対象コンテンツをプレイすることで「リリース記念メダル」が手に入るキャンペーンも実施中だ。
集めたメダルはさまざまな豪華アイテムと交換可能。ぜひこの機会に、冒険のスタートダッシュに役立ててみよう。
「リリース記念！ログインボーナス」と「リリース記念メダルをGETしよう！」の開催期間はともに、2026年5月5日11時59分まで。
■引き直しが可能な「★3ぶき確定ふくびき券」がもらえる！
チュートリアルを完了したプレイヤー全員に、報酬として「★3 ぶき確定ふくびき券」をプレゼント。本ふくびきは武器を確定するまで何度でも引き直しが可能なため、お目当ての武器を入手した状態で冒険をスタートできる。
■ふくびき10連分をプレゼント！
「ドラゴンクエストスマッシュグロウ Webストア」がオープン！
「ドラゴンクエストスマッシュグロウ Webストア」がオープンした。ジェムがお得に購入でき、さまざまなアイテムと交換できる「コネクトコイン」付きパックも販売される。
また、事前登録期間中に実施した「Webストアオープン決定記念キャンペーン」の結果、キャンペーン対象投稿のリポスト&いいねがグローバル合計6000件を達成した。本日のオープンより、ふくびき10連分（プレミアム装備ふくびき券×10枚）をプレゼント中。
早期スタート特典とあわせてふくびき20連分を手に入れることができる。
▼ドラゴンクエストスマッシュグロウ Webストア
https://sqex.to/jnuHe
※「Webストア」の利用にはスクウェア・エニックス アカウント（登録無料）が必要となります。
※1アカウントにつき1 回のみ受取可能となります。
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ
ジャンル：ローグライトRPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：KLabGames
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2026年4月21日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
Developed by KLabGames
※画面および映像はすべて開発中のものです。
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