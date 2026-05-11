堀井雄二氏、ドラクエ次回作に言及 5月27日、ドラクエの日に情報公開
「ドラゴンクエスト」生みの親であるゲームクリエイター・堀井雄二氏は5月9日の番組にて、「ドラクエ次回作」について言及した。
これは、YouTubeチャンネル「ゆう坊とマシリトのKosoKoso放送局」によるライブ配信でのこと（発言は1時間42分50秒あたり）。
堀井氏はそこで、「ドラゴンクエスト」が今年で40周年を迎えることを受け、第1作目の発売日である5月27日の「ドラクエの日」に「配信もするんで、そこで次回作の発表もできると思います」と述べた。
さらに「次回作が何かは言いませんけれど、いろいろ情報を出します。ご期待ください！」と笑顔で続けている。
「ドラクエの日」の配信といえば5年前、2021年5月27日に配信された「5/27『ドラゴンクエスト』35周年記念特番」を思い出す。その時にシリーズナンバリング最新作「ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎」が発表されて以来、ファンは続報を心待ちにしている状況だ。
また、「ドラゴンクエストVII Reimagined」のようなリメイク作の可能性もある。以前「III→I→II」とリメイクが続いてなぜ「VII」なのかと聞かれた際、「先にできちゃった」という発言もあったため、「IV、V、VI」のいわゆる天空シリーズリメイクも制作を期待されている（正式発表されているわけではない）。
「ドラゴンクエスト」公式Xでは、ドラクエの日まで毎日カウントダウン投稿を行っているが、まだこの件についての言及はない。「ドラクエXII」かリメイクか、まったく新しいスマホゲームか……。運命の日まであと2週間ほど、続報に期待したい。
【#DQ40th まであと16日】— ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) May 10, 2026
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