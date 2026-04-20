直感操作で爽快なフィールドバトルが楽しめるローグライトRPG！
スマホ向け「DQ」シリーズ新作『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』の事前ダウンロードが開始！
スクウェア・エニックス4月20日、iOS／Android向け「ドラゴンクエスト」シリーズ新作のローグライトRPG『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』について、事前ダウンロードを開始したと発表。本作の価格は、基本プレイ無料（アイテム課金制）となる。
＜ストアURL＞
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6747736697?mt=8
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.dqsgj
■Webストアオープン決定記念キャンペーン達成！ ふくびき10連分をプレゼント！
Webストアオープン決定を記念して2026年4月17日より実施した「Webストアオープン決定記念キャンペーン」にて、RP＆いいねのグローバル合算が6000を達成した。
それにより、4月21日の正式サービス開始日から、Webストア上でプレイヤー全員にふくびき10連分（プレミアム装備ふくびき券×10枚）をプレゼントすることが決定。サービスを開始したら、ぜひWebストアもチェックしてみよう。
▼ドラゴンクエストスマッシュグロウ Webストア
https://sqex.to/jnuHe
※正式サービス開始日にオープン
※プレゼントはWebストアから受け取りが可能です。
※Webストアは正式サービス開始日（2026年4月21日）よりオープン予定です。
※Webストアの利用にはスクウェア・エニックス アカウント（登録無料）が必要となります。
※1アカウントにつき1回のみ受取可能となります。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ
ジャンル：ローグライトRPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：KLabGames
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2026年4月21日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
Developed by KLabGames
※画面および映像はすべて開発中のものです。
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