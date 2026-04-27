Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第271回
これさえあれば十分！ RTX 5070×ピラーレス×曲面液晶付き水冷のSTORM製ゲーミングPCが25万円台！
2026年04月27日 19時00分更新
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STORMのゲーミングPCをチェック
Amazon.co.jpにて、STORMのゲーミングPC「流界2（AMRK2-97X57）」が販売中だ。価格は25万4800円。
RTX 5070を搭載するミドルクラスのPC
本製品は、AMD「Ryzen 7 9700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載するゲーミングPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB、CPUクーラーは曲面液晶付きの簡易水冷（360mmラジエーター）、電源は850W、OSはWindows 11 Homeなど。
性能はもちろん、ピラーレスケースや曲面液晶を搭載した簡易水冷クーラー、裏配線構造など、流行りの要素を取り入れている点もポイント。25万円台と高めだが、「これさえあれば十分」と思えるような魅力が詰まった一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|STORM ゲーミングPC 流界2 RTX 5070(背面コネクタモデル) Ryzen 7 9700X 32GB メモリ 1TB SSD 曲面液晶簡易水冷クーラー 360mmラジエーター 無線LAN ゲーム 動画編集 ゲーム配信 実況 AMRK2-97X57
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