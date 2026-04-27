Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第265回
Switchがアーケード筐体に!? 組み立て式の“筐体型アーケードコントローラー”が1万円切り
2026年04月27日 16時00分更新
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コロンバスサークルの筐体型アーケードコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、コロンバスサークルの筐体型アーケードコントローラー「アケつく」が販売中だ。参考価格は1万978円だが、執筆時点では9％オフの9981円で購入できる（4月27日時点）。
本製品は、Nintendo Switch・Switch 2本体に対応する筐体型アーケードコントローラー。工具いらずで簡単に組み立てることができるという。Switch本体を本製品に挿入し、コントロールパネルで操作を行う形だ。そのほか、連射機能やゲームカードおよびmicroSDカードを各12枚収納できるスペースなども特徴。
アーケード筐体に費やした青春をもう一度
ユーザーレビューを見ると、「ミニ筐体好きならぜひ」「見てるだけでニヤニヤできる」「Switch 2が最高のミニアーケード筐体に」「懐ゲーおじ歓喜」といった声が寄せられている。アーケード筐体の思い出を再体験したい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|コロンバスサークル(Switch2/Switch用)筐体型アーケードコントローラ アケつく
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