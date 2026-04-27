メモリ16GBから32GBへの変更が555円。水冷や電源の変更も同額のドスパラGWセール

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ドスパラ「ゴーゴーゴールデンウィークフェア2026」をチェック

ドスパラでは現在、「ゴーゴーゴールデンウィークフェア2026」を実施中。対象PCでは、メモリやCPUクーラー、電源といったカスタマイズ項目が特別価格で用意されている。

メモリは16GBから32GBへの変更が555円で選択可能。さらに、空冷CPUファンから水冷CPUファンへの変更や、電源のアップグレードも同額で指定できる内容になっている。

また、期間中はエントリーのうえ購入すると、抽選でドスパラポイントが当たるキャンペーンも実施されている。

「ゴーゴーゴールデンウィークフェア2026」おすすめの1台

GALLERIA XPR7A-R57-WL

基本構成 267,980円（555円カスタマイズ対象：メモリ・水冷・電源）

GALLERIA「XPR7A-R57-WL」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070を搭載したデスクトップPC。標準では16GBメモリと1TB SSDを備えた構成。

今回のキャンペーンでは、この16GBメモリを32GBへ555円で変更可能。さらに水冷CPUファンや電源も同額でアップグレードできるため、購入時に構成を調整できる。