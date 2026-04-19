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Amazonセール情報大紹介！ 第1577回

【約7500円お得】MacBook Air 13インチを買うならAmazonが有力

2026年04月19日 20時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Apple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）をチェック！

　Appleの13.6インチノート「MacBook Air（M5）」がAmazonでも販売中です。Apple公式価格184,800円のところ、Amazonでは177,333円で購入できます！

　同じ構成でも購入先によって価格差がある点は見逃せません。Apple公式よりもAmazonのほうが導入コストを抑えやすく、純正モデルを少しでも安く手に入れたい人には注目しやすい条件です。

　もちろんノートPCは価格だけで飛びつくと、あとからメモリ容量や端子構成、保証条件が気になりやすい製品です。MacBook Airは薄型軽量モデルとして注目されやすい一方で、構成違いやストレージ容量、サポート条件まで見て選ぶことが大切です。購入前には、スペックだけでなく返品条件や配送方法も含めて確認しておきたいところです。

アマゾンでApple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）を入手

長く使うことを考えて選びやすい構成

　モバイルノートは、軽さだけで選ぶと、後から性能や容量に物足りなさを感じることがあります。その点、このMacBook AirはM5チップ、16GBメモリ、512GB SSDを搭載しており、ウェブ閲覧や資料作成はもちろん、画像編集やマルチタスクまで快適にこなしやすい構成です。軽さと実用性のバランスがよく、長く使うことを考えている人にもおすすめしやすい1台です。

　本体重量は約1.23kgと軽く、持ち運びしやすいのも魅力です。13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは発色が鮮やかで、文字や写真も見やすく、日常利用から仕事用まで幅広く活躍してくれます。最大18時間のバッテリー駆動に対応しているため、外出先や移動中でも電池残量を気にせず使いやすいモデルです。

　さらに、2基のThunderbolt 4ポートやMagSafe充電ポート、Touch IDも備えており、使い勝手のよさにも配慮されています。性能、携帯性、機能性のバランスが取れているため、初めてMacを選ぶ人にも、買い替えを考えている人にも注目してほしい製品です。

アマゾンでApple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）を入手
 

　このモデルは、薄さや軽さを重視しつつ、16GBメモリと512GB SSDで日常用途より一歩先まで見据えやすいのが特徴です。いっぽうで高額商品なので、購入時は本体カラーやキーボード配列だけでなく、保証の扱い、返品可否、配送方法もあわせて確認しておくと安心です。スペックの見栄えだけで決めず、使い方に合う構成かどうかを見極めて選びたい1台です。

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