プリンター、何選べばいいか迷ってない？写真も文書もキレイに出せるCanonが割引中

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【Amazonで割引中】キヤノン プリンター「TS8830」（2024年秋冬モデル）をチェック！

キヤノンのプリンター「TS8830」がAmazonで割引対象。参考価格31,680円のところ、13％オフの27,500円で販売中。

プリンターって、いざ選ぼうとすると意外と決めきれない。写真も文書も使うなら、どちらも無難にこなせる1台を選ぶのがいちばんラク。その点で、今回割引になっているキヤノンの「TS8830」は、買い替えで迷っているときでも選びやすい1台だ。

①写真も文書も、1台でまとめて任せやすい

TS8830は6色のハイブリッドインクを採用し、写真はキレイに、文字はにじみにくく仕上がる。写真印刷と文書印刷のどちらにも対応しているため、用途を選ばず使いやすい。日常の印刷にも幅広く対応できる。

②スマホ中心でも使い始めやすい

液晶に表示されたQRコードを読み込むだけで、Wi-Fi接続が完了する。無料アプリ「Canon PRINT」から写真や文書をそのまま印刷でき、スキャンデータの保存にも対応。スマホだけでも扱いやすい。

③日常使いで困りにくい機能が揃っている

プリントに加えてコピーとスキャンに対応し、ディスクレーベル印刷もこなせる。自動両面印刷と前面カセット・背面トレイの2WAY給紙を備え、用紙の使い分けもしやすい。普段の印刷に必要な機能は一通り揃っている。