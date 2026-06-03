Amazonセール情報大紹介！ 第1840回
スーツケースなのに押し入れを占領しない。厚みが約8cmまで縮むキャリーケース
2026年06月03日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】キヨラカ「圧縮できるスーツケース AD-S01」をチェック！
キヨラカの「圧縮できるスーツケース AD-S01」がAmazonで割引対象。参考価格15,180円のところ、29％オフの10,735円で販売中。
スーツケースって、旅行中より“使っていない時間”の方が圧倒的に長い。だからこそ、押し入れやクローゼットで場所を取り続けるのが地味に厄介だ。特にワンルームや収納が少ない部屋だと、「旅行後の置き場所問題」は意外と無視できない。今回のキヨラカ製品は、そんな保管時の悩みへ踏み込んだモデルと言える。
①圧縮収納できる薄型構造
本体サイズは約230（80）×540×380mmで、縮小時は厚み約8cmまで圧縮可能。使わない時は狭い場所でもスッキリ収納でき、押し入れやクローゼットへ立てて保管できる省スペース構造を採用する。
②機内持ち込み対応の軽量仕様
機内持ち込み対応サイズを採用するほか、本体重量は約2.2kg。持ち手を引き出して転がせる構造に加え、頑丈で滑らかな車輪も搭載。
③ダイヤルロックや簡易ポケットも装備
ダイヤル式ロックキーを搭載するほか、側面には簡易ポケットも装備。素材にはABS＋布を採用し、圧縮収納モデルながら旅行用キャリーケースとして必要な機能も一通りまとめている。
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