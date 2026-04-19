音は最高、使い勝手はクセあり。それでも選ばれるソニーのウォークマン「NW-A306」がAmazonで割引中

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【Amazonで割引中】ソニー ウォークマン「NW-A306」をチェック！

ソニーのウォークマン「NW-A306」がAmazonで割引対象。参考価格46,200円のところ、9％オフの42,000円で販売中。

音はいい。でも使い勝手は正直スマホの方が上。起動や操作もスマホほど軽快ではない。それでもウォークマン「NW-A306」が選ばれているのは、音がやっぱり違ってくるから。ハイレゾやLDACに対応し、有線でもワイヤレスでも高音質で楽しめる。

音楽専用機だから、スマホのバッテリーや通知を気にせず、そのまま音に集中できるのも大きい。いまはAmazonで割引中。気になっていたなら、試すタイミングとしては悪くない。

①ストリーミングも手持ち音源も使える

ストリーミングサービスにも対応し、ダウンロードした楽曲や手持ち音源もまとめて再生できる。CD音源や配信楽曲など、いろんな音源をまとめて扱える。

②スマホと分けて使える

音楽再生をウォークマン側に任せれば、スマホのバッテリー消費を抑えられる。再生時間は最大約36時間。通勤や移動中に流しっぱなしでも使いやすい。

③小さくて持ち出しやすい

本体は約56.5×98.4×11.8mmのコンパクトサイズで、片手に収まる。ポケットや小さめのバッグにも入れやすく、スマホと一緒に持ち歩いても邪魔になりにくい。毎日持ち歩いても気になりにくいサイズ。