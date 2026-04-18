Amazonセール情報大紹介！ 第1651回
スマホの次、これでいい。“続けられる一眼”ソニーの4K Vlogカメラが23％オフ
2026年04月18日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonセール】ソニー Vlog用カメラ「ZV-E10M2 ダブルズームレンズキット」をチェック！
ソニーのVlogカメラ「ZV-E10M2 ダブルズームレンズキット」がAmazonで割引対象。参考価格185,900円のところ、23％オフの143,000円で販売中。
スマホで動画を撮るのは手軽だけど、あとで見返すと「なんか普通」で終わることも多い。画質も、背景をぼかした感じも、それなりには出せるけど、やっぱり限界はある。とはいえ、一眼カメラにいきなり手を出すのもハードルが高い。そんな中で、スマホからのステップアップとしてちょうどいいのが、いま割引中のソニーのVlogカメラだ。
①映像の雰囲気を変えながら撮れる
APS-Cセンサーを搭載し、有効最大約2600万画素に対応。クリエイティブルックやシネマティックVLOG設定を使えば、色味や雰囲気を変えられる。撮るだけで終わらず、仕上がりを見ながら調整できるのがこのカメラの特徴。
②動画で使いやすい。ピントと音をまとめて任せやすい
4K 60p 4:2:2 10bitに対応し、リアルタイム瞳AFやリアルタイムトラッキングも使える。歩きながらや、被写体が動く場面でもピントが外れにくい。ウィンドスクリーンが付属し、インテリジェント3カプセルマイクも搭載。屋外でも風の影響を抑えつつ声をはっきり録音できる。
③軽くて持ち出しやすい。レンズ込みでそのまま使える
本体は約377gで持ち出しやすいサイズ。タッチ操作や縦表示にも対応し、操作はシンプルにまとまっている。ダブルズームレンズキットは、近距離の自撮りから少し離れた被写体まで対応できる構成。レンズを買い足さなくても、日常の撮影にはそのまま使いやすい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1650回
トピックス通勤や作業でつけっぱなしでも気になりにくい。軽さで選ぶソニーのワイヤレスイヤホンWF-C510が割引中
-
第1649回
トピックスApple純正ならでは。“探す”対応で、iPhoneだけで外出しやすくなるMagSafeウォレットが18％オフ
-
第1648回
トピックス目の疲れが全然違う。自動調光で手元も画面も見やすくなるScreenBarが10％オフ
-
第1647回
トピックスサラダ、実は“水で味落ちてる”。押すだけで仕上がり変わるスピナーがセール中
-
第1646回
トピックス性能と実用性のバランス型ノート。2026年春モデル、Ryzen 7＋16GBのLAVIEが15％オフ
-
第1645回
トピックス1.0kgなのに、AIもサクサク使える。32GB・1TB・Office付きの軽量ノートが約4.5万円オフ
-
第1644回
トピックス15万円級の高機能チェアが31％オフ。“長時間座っても疲れない”を叶えるフル装備モデル
-
第1643回
トピックスコスパ重視の格安タブレット 2万円台でも動画やネットが普通に使える！
-
第1642回
トピックス【36％オフ】100WでノートPCも急速充電できる、UGREENの20000mAhモバイルバッテリー
- この連載の一覧へ