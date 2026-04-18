スマホの次、これでいい。“続けられる一眼”ソニーの4K Vlogカメラが23％オフ

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【Amazonセール】ソニー Vlog用カメラ「ZV-E10M2 ダブルズームレンズキット」をチェック！

ソニーのVlogカメラ「ZV-E10M2 ダブルズームレンズキット」がAmazonで割引対象。参考価格185,900円のところ、23％オフの143,000円で販売中。

スマホで動画を撮るのは手軽だけど、あとで見返すと「なんか普通」で終わることも多い。画質も、背景をぼかした感じも、それなりには出せるけど、やっぱり限界はある。とはいえ、一眼カメラにいきなり手を出すのもハードルが高い。そんな中で、スマホからのステップアップとしてちょうどいいのが、いま割引中のソニーのVlogカメラだ。

①映像の雰囲気を変えながら撮れる

APS-Cセンサーを搭載し、有効最大約2600万画素に対応。クリエイティブルックやシネマティックVLOG設定を使えば、色味や雰囲気を変えられる。撮るだけで終わらず、仕上がりを見ながら調整できるのがこのカメラの特徴。

②動画で使いやすい。ピントと音をまとめて任せやすい

4K 60p 4:2:2 10bitに対応し、リアルタイム瞳AFやリアルタイムトラッキングも使える。歩きながらや、被写体が動く場面でもピントが外れにくい。ウィンドスクリーンが付属し、インテリジェント3カプセルマイクも搭載。屋外でも風の影響を抑えつつ声をはっきり録音できる。

③軽くて持ち出しやすい。レンズ込みでそのまま使える

本体は約377gで持ち出しやすいサイズ。タッチ操作や縦表示にも対応し、操作はシンプルにまとまっている。ダブルズームレンズキットは、近距離の自撮りから少し離れた被写体まで対応できる構成。レンズを買い足さなくても、日常の撮影にはそのまま使いやすい。