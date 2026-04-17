このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第37回

春商戦のこの時期、キャンペーン情報も要チェック！

【決定版】月1500円以下の格安SIMのおすすめベスト5【2026年4月版】

2026年04月17日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　インフレで大手キャリアがスマホ料金の値上げを進める中、8000円、1万円といった金額を当たり前のように毎月払う必要はありません。「格安SIM」という名前くらいは聞いたこともある人もいると思いますが、“格安”と言っても品質は悪くなく、大手キャリアと大差なく使えます

　今回はその中でも、毎月使える“ギガ”も十分用意されている「月1500円以下の格安SIM」をピックアップ。選ぶ際のポイントや、編集部がおすすめするベスト5のサービスを紹介します。契約時の参考にしてください！

格安SIM

1380円で20GB＆通話定額付き！ 割引の仕組みが複雑な大手キャリアと比べて、シンプルかつ非常に安い料金が格安SIMの魅力です。このご時世、毎月の固定費はしっかり節約するのが重要です

【目次】

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント
　ポイント1：「通信量（ギガ）」翌月繰り越しでさらに便利
　ポイント2：「通信品質」MVNOは平日昼休みに遅くなる可能性あり
　ポイント3：「乗り換え特典」春商戦ではキャンペーン有りのサービスも

編集部が選ぶ「月1500円以下の格安SIM」ベスト5
　日本通信SIM「合理的みんなのプラン」
　IIJmio「ギガプラン 10ギガ」
　mineo「マイピタ 7GB」
　NUROモバイル「バリュープラス VLプラン」
　KDDI「povo2.0 サブスク5GB」

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（1）「通信量（ギガ）」翌月繰り越しでさらに便利

　格安SIMを比較する際に最も重要なのは、利用できる通信量（いわゆるギガ）です。月1500円前後のサービスは5～15GB程度が中心。自宅にはWi-Fiがあって、外で動画を見るとしても1日平均20～30分程度という人なら足りる量です。

　いずれにしても、現在のキャリアで毎月どの程度の通信量を使っているかチェックするのが第一歩。格安SIMの場合は、通信量と料金が細かく設定されているので、自分に合ったプランをうまく選ぶのが重要です。

格安SIM

画面の例では12月は1GB、1月は1.5GBしか使っていないことがわかります

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（2）「通信品質」MVNOは平日昼休みに遅くなる可能性あり

　料金が手頃な「格安SIM」は、大手キャリア（ドコモ／au／ソフトバンク／楽天）が別ブランドとして展開しているもの（UQモバイルやワイモバイル、ahamoなど）と、大手キャリアから回線を借り受けてサービスしているものの2パターンがあります（後者を「MVNO」と呼びます）。

　MVNOは、サービス内容がシンプルで料金の安さが売り。以前のような「格安だから品質も悪いんでしょ？」という常識は完全に覆っています。ただしその特性上、ユーザーのアクセスが殺到する平日昼休みは若干速度が低下します。それでもスマホで動画を見る程度なら問題ありません

格安SIM

MVNOの格安SIMではユーザーの利用が集中する時間帯に速度が若干低下する傾向があります。その典型例が平日の昼休み。それでもスマホで動画を見る程度なら大丈夫です

　なお、通話をよくする人は「かけ放題」をプラスしたいでしょうが、格安SIMでもオプションで用意があります！　完全なかけ放題でも月1200～1600円とこちらも大手キャリアより安価な設定がされています。

月1500円以下の格安SIMを選ぶポイント（3）「乗り換え特典」春商戦ではキャンペーン有りのサービスも

　年度末からGW明けまではスマホ業界の「春商戦」。ユーザーの移動が多い時期なので、各キャリアはさまざまな特典で契約獲得を狙っています。格安SIMでも一部のサービスは、他キャリアからの乗り換えで「スマホの割引販売」「契約から6ヵ月は大幅割引」といったキャンペーンを実施しています。

　逆にこうしたキャンペーンを実施せず、月々の安価な料金のみをシンプルに売りにしているサービスもあります。そのあたりは支払いの合計額を計算して、しっかりオトクな格安SIMを選んでください。

　次ページでは、編集部がおすすめする月1500円以下の格安SIM、5サービスを紹介します！

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,130
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - ミッドナイト
￥177,333
3
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - ブラッシュ
￥95,768
4
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
￥10,500
5
【整備済み品】 NEC 15.6型 ノートPC VX ノートパソコン/Windows 11 /MS Office H&B 2019/第8世代 Core i5-8350U / HDMI/WIFI/8GB/SSD 256GB/テンキー
【整備済み品】 NEC 15.6型 ノートPC VX ノートパソコン/Windows 11 /MS Office H&B 2019/第8世代 Core i5-8350U / HDMI/WIFI/8GB/SSD 256GB/テンキー
￥27,030

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,404
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,359
5
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
JAMJAKE iPad用ペンシル アップルペンシル代用ペン 2018年～2026年 iPad対応 タッチペン 超高感度 極細 スタイラスペン Type-C急速充電 傾き感知/磁気吸着/誤作動防止機能対応 軽量 耐摩 学生 子供 筆記 絵を描く デザイン用 ドローイング用
￥1,880
6
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
7
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
8
対応 iPad 11世代 / 10世代 ガラスフィルム (2025/2022モデル) ガイド枠付き 【2枚セット-日本旭硝子素材】対応 iPad第10世代 2022 第11世代A16 10.9インチ 保護フィルム フィルム 強化ガラス スマートタブレット 第11世代2025 第10世代2022 液晶保護フィルム ガイド枠 全面保護 2.5D 硬度9 H 耐衝撃 飛散防止 貼り付け簡単 自動吸着 気泡ゼロ 指紋防止 ラウンドエッジ加工 超薄0.26mm 超高質感 スマートタブレット SENTM-2IP10D-1
対応 iPad 11世代 / 10世代 ガラスフィルム (2025/2022モデル) ガイド枠付き 【2枚セット-日本旭硝子素材】対応 iPad第10世代 2022 第11世代A16 10.9インチ 保護フィルム フィルム 強化ガラス スマートタブレット 第11世代2025 第10世代2022 液晶保護フィルム ガイド枠 全面保護 2.5D 硬度9 H 耐衝撃 飛散防止 貼り付け簡単 自動吸着 気泡ゼロ 指紋防止 ラウンドエッジ加工 超薄0.26mm 超高質感 スマートタブレット SENTM-2IP10D-1
￥998
9
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
10
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥2,152

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン