【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第6回

【決定版】月1000円以下の格安SIMのおすすめベスト5【2026年1月版】

2026年01月23日 14時00分更新

文● 二子／ASCII

　スマホの月額料金は5000円、1万円……インフレ時代にそんなに支払う必要はありません！　自宅にWi-Fiがあって、外では動画はほとんど見ない人、いわゆるギガはあまり使わない人であれば、月1000円以下でも問題なく使えるサービスはたくさんあるんです。しかも今あるスマホからSIMを差し替えるだけ！

　月々の支払いを決定的に引き下げることができる「月1000円以下の格安SIM」を選ぶ際のポイントや、編集部がおすすめするベスト5のサービスを紹介します。ぜひ参考にしてください！

今のスマホは基本的にSIMを差し替えるだけで、簡単に料金を安くすることができます

【目次】

月1000円以下の格安SIMを選ぶポイント
　ポイント1：平日の昼休みに遅くなる可能性あり
　ポイント2：通信量（ギガ）の量
　ポイント3：初期費用の額にも注意

編集部が選ぶ「月1000円以下の格安SIM」ベスト5
　IIJmio「ギガプラン 5ギガ」
　LINEMO「ベストプラン」
　HISモバイル「自由自在2.0プラン」
　NUROモバイル「バリュープラス VMプラン」
　メルカリモバイル「4GBプラン」

月1000円以下の格安SIMを選ぶポイント（1）「平日の昼休みに遅くなる可能性あり」

　いわゆる「格安SIM」と言われるものには、大手キャリア（ドコモ／au／ソフトバンク／楽天）が別ブランドとして展開しているもの（UQモバイルやワイモバイル、ahamoなど）と、大手キャリアから回線を借り受けてサービスしているものの2パターンがあります（後者を「MVNO」と呼びます）。

　MVNOは特に料金の安さが売り。大手キャリアには含まれているキャリアメールや各種割引などを省略した、シンプルなサービスで勝負しています。また、最近では品質も向上し、当初の「安かろう悪かろう」のイメージは完全に払拭されました。

MVNOの格安SIMではユーザーの利用が集中する時間帯に速度が若干低下する傾向があります。その典型例が平日の昼休み。それでも動画を見る程度には問題ないようにはなってきています

　一方で、その特性上どうしても課題になるのが、ユーザーのアクセスが殺到する平日昼休みの速度低下。ただ、それも以前に比べれば改善が進んでおり、スマホで動画を見る程度なら問題にならないケースが大半です。

月1000円以下の格安SIMを選ぶポイント（2）「通信量（ギガ）の量」

　格安SIMを横並びで比較する際の最大のポイントは、やはり利用できる通信量（ギガ）でしょう。月1000円以下のサービスは3～5GB程度が中心。自宅ではWi-Fiに接続、外では動画を見ない、SNSとLINEが中心という人であれば、この通信量でも十分という人は多いはず。まずは、現在のキャリアで毎月どの程度の通信量を使っているかチェックするといいでしょう。

格安SIM

画面の例では12月は1GB、1月は1.5GBしか使っていないことがわかります。これなら月3GB、月5GBの格安SIMでも十分なわけです

月1000円以下の格安SIMを選ぶポイント（3）「初期費用の額にも注意」

　格安SIMは料金が非常に安いだけに、乗り換えでの契約時の特典はそこまで多く用意されていません。ただ、IIJmioのようにスマホを安く購入できたり、通常は3300円程度必要な初期費用を数百円にできる「スターターパック」をECサイトで販売しているサービスもあります。月々の料金が1000円程度であることを考えると、こうした割引は大きいです。しっかりチェックしましょう。

格安SIM

初期費用相当になる数百円のエントリーパッケージをECサイトで販売している格安SIMは多くあります（加入特典との併用で条件が発生する場合あり）

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめする月1000円以下の格安SIM、5サービスを紹介します！

